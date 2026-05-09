Путин: Войната с Украйна върви към своя край

Тази вечер руският президент Владимир Путин се срещна с руски журналисти и каза, че „войната върви към своя край“, но не уточни защо смята така.

Отговаряйки на въпроси на журналисти в Москва, руският президент отново обвини „глобалистите“ на Запад, че водят война срещу Русия, и представи своя версия на събитията от 2022 г., когато според него западните държави са очаквали „срива на руската държавност“ в рамките на няколко месеца, но са сгрешили в преценката си.

Путин също така заяви, че диалогът между Русия и Европа би могъл да бъде възстановен с помощта на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер (в Германия той загуби политическото си влияние, а много водещи политически сили го обвиняват в проруска позиция). Путин каза, че не иска да се среща с такива, "които да му говорят гадости".

"За мен лично по-предпочитан е бившият канцлер на Федерална република Германия господин Шрьодер. А иначе — нека изберат европеец, такъв лидер, на когото имат доверие и който не е говорил някакви гадости по наш адрес. Моля, ние никога не сме били затворени за преговори. Никога. Не ние се отказахме, а те се отказаха“, заяви Владимир Путин.

Руският президент допусна възможността за лична среща със Зеленски в „трета страна“, а не само в Москва, за което настояваше по-рано, но само при условие че на срещата бъдат постигнати договорености „в дългосрочна перспектива“.

Путин отново заяви, че войната на Русия срещу Украйна е започнала заради стремежа на Киев да се присъедини към ЕС.

Европа помага на Украйна с технологии и частично сглобява тази техника на своя територия, коментира руският президент ударите на украинските БПЛА в Русия. "Русия трябва да направи така, че никой да не я заплашва", заяви Путин относно дълбочината на „зоната за сигурност“ (която ще бъде договорена за приключване на войната).

Той също така заяви, че плановете на Армения да се присъедини към ЕС „изискват специално разглеждане“ и че ако гражданите на Армения подкрепят тези планове на референдум, Русия може да започне „цивилизован развод“.

Путин попита защо Финландия е влязла в НАТО, след като между нея и Русия не е имало териториални спорове.

„Защо влязоха в НАТО? С надеждата, че тук при нас всичко ще се срине и тогава веднага ще се възползват. А финландците строят граница по река Сестра - бих показал и жест и бих казал нещо, но съм родом от културната столица, ще се въздържа“, заяви той.