Путин опаса резиденцията си с 27 системи за ПВО

През март 2026 г. около резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай са построени седем нови кули за системите за противовъздушна отбрана „Панцир“, с което общият им брой достигна 27. До това заключение стигна Радио „Свобода“ след анализ на сателитни изображения.



Строителството на седемте съоръжения започва в един и същи ден – 17 март – и някои от кулите вече са оборудвани със системи за противовъздушна отбрана. Както при отбраната на Москва, „Панцирите“ във Валдай са разположени в два пръстена – един малък и един голям. Поставянето на системите върху кулите е необходимо за по-добра видимост: „Панцир“, инсталиран на земята, може да не засече ниско летящи дронове поради гори, неравен терен или сгради.



Журналистите от разследващия проект „Система“ (руската служба на Радио „Свобода“) разкриха преди време, че спътницата на Путин Алина Кабаева прекарва много време в резиденцията във Валдай със синовете на Путин и там е построено точно копие на кабинета му в Кремъл.

Подсилването на противовъздушната отбрана идва след твърденията на руските власти за опити за украински атаки срещу резиденцията на Путин във Валдай. В края на 2025 г. руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Киев се е опитал да атакува обекта с дронове. Той заплаши, че Москва ще преразгледа позицията си в преговорите за Украйна, а Путин лично се обади на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да се оплаче от инцидента. Украинският президент Володимир Зеленски нарече изявлението на Москва лъжа с цел провал на мирните преговори. Кремъл отказа да предостави доказателства за атаката, наричайки съмненията „безумни“. Wall Street Journal написа, че ЦРУ не вярва на руската версия: според американското разузнаване украинските въоръжени сили са атакували военен обект в Новгородска област, който не се намира близо до резиденцията на Путин. Тръмп също заяви, че не вярва на Кремъл. „Не вярвам, че този удар е бил осъществен. Нещо се е случило наблизо, но няма нищо общо с тази резиденция“, каза той.



За разлика от резиденциите на Путин руските градове и ключови инфраструктурни предприятия - оръжейни и петролни, остават незащитени с ПВО. Украйна редовно унищожава системите за ПВО, а Русия не е в състояние да компенсира загубите заради санкциите.