ЕС отхвърля Шрьодер като посредник с Москва за войната

Путин иска това, защото бившият канцлер е бил лобист за руски държавни компании, смята Кая Калас

Днес, 11:03
Кая Калас
ЕПА/БГНЕС
Кая Калас

Първият дипломат на ЕС Кая Калас отхвърли предложението на руския президент Владимир Путин бившият германски лидер Герхард Шрьодер да посредничи с Европа по въпроса за войната в Украйна.

Попитан на 9 май кого би предпочел да помогне за възобновяването на преговорите с Европа, Путин отговори, че предпочита Шрьодер, който ръководеше германското правителство от 1998 до 2005 г.

"Ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било много разумно. Герхард Шрьодер е бил лобист на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек, така че всъщност, той да седи и от двете страни на масата", каза Калас, която е върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, преди срещата на външните министри в Брюксел.

82-годишният Шрьодер е заемал ключови постове в руски енергийни проекти, включително работа по газопроводите "Северен поток" и място в борда на руската петролна компания "Роснефт", от което се оттегли през 2022 г. Бившият канцлер продължава да поддържа близки отношения с лидера на Кремъл дълго след напускането на поста си и с това се отличава от повечето западни лидери.

Според Калас страните членки на ЕС първо трябва да се опитат да съгласуват целите на евентуални преки разговори с Кремъл и ще се опитат да го направят по време на неформалните разговори на външните министри по-късно този месец.

Правителствени източници от Берлин заявиха на 10 май пред АФП, че разглеждат идеята на Путин за Шрьодер като част от „поредица от фалшиви предложения“ от страна на Русия.

