Евросъюзът отказва да прави обща армия

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли категорично призивите за създаване на общоевропейска армия и предупреди, че това би могло да бъде „изключително опасно“.

Темата за армия на ЕС излезе отново на дневен ред на фона на напрежението в НАТО заради заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

„Онези, които казват, че се нуждаем от европейска армия, това са може би хора, които наистина не са обмислили това в практическо отношение - заяви Калас на конференция за сигурността в Норвегия. - Ако вече сте част от НАТО, тогава не можете да създадете отделна армия“.

Калас посочи, че най-важният военен актив по време на криза „е йерархията на командването – кой на кого дава заповеди“. И добави: „И ако имате европейска армия и след това имате НАТО, тогава, разбирате ли, просто падате между два стола. И това е изключително, изключително опасно“.

Военните операции на НАТО се управляват от Върховен главнокомандващ на обединените сили, който винаги е високопоставен американски офицер. Сегашният Върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа е генерал-лейтенант Алексъс Гринкъуич.

На същата конференция норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре също отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия и каза, че „това е път, по който не трябва да поемаме“. Норвегия не е страна членка на ЕС.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте миналата седмица заяви, че Европа не е способна да се отбранява без американска военна подкрепа и би ѝ се наложило да повиши сегашните си цели за военни разходи повече от два пъти, за може да го прави.

„Ако някой смята тук…, че ЕС или Европа като цяло може да се отбранява без САЩ, продължавайте да си мечтаете. Не можете“, каза Рюте пред евродепутатите в Брюксел. По неговите думи, Европа и САЩ „се нуждаят едни от други“.