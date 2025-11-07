Медия без
ЕС затяга визовия режим за руснаци

Днес, 14:31
Европейският съюз затяга визовия режим за руски граждани, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас. ЕС ще спре издаването на многократни визи за руски граждани, позовавайки се на нарастващи опасения за сигурността почти четири години след началото на войната в Украйна, предаде АФП.

Според съобщението от Брюксел, руските граждани вече ще трябва да кандидатстват за нова виза при всяко планирано пътуване до ЕС, което ще позволи по-строг и чест контрол над кандидатите с цел ограничаване на потенциални рискове за сигурността.

Ще бъдат правени изключения за обосновани случаи, като например независими журналисти и правозащитници.

През 2022 г. ЕС замрази споразумението за облекчен визов режим с Русия и препоръча на страните членки да „намалят приоритета“ на руските визови молби. Миналия месец ЕС вече затегна контрола върху пътуванията на руски дипломати, разположени в 27-те държави членки, в рамките на нов пакет санкции.

Според данни на Брюксел, броят на издадените визи за руски граждани е спаднал от над четири милиона преди войната до около 500 000 през 2023 г., но дипломати посочват, че през тази година одобренията отново започват да се увеличават. Франция, Испания и Италия остават сред страните, издаващи най-много визи на руснаци, особено за туристически цели.

Юлия Навалная, съпругата на покойния опозиционер Алексей Навални, заяви през септември, че всеобхватните ограничения биха били „сериозна грешка“, защото ще подсилят кремълската пропаганда, че Европа е враждебна към всички руснаци. Тя призова ЕС да насочи натиска си върху елита около Владимир Путин, за да окаже реален ефект върху режима му. „В името на мира в Европа е контрапродуктивно да се помага на руските власти да изолират собственото си общество“, написа Навалная в писмо до Калас.

