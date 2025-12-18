ЕС решава днес съдбата на Украйна и руските активи

Лидерите на 27-те държави от Европейския съюз се събраха на ключова среща на върха, за да намерят средства за подкрепа и защита на Украйна от руската агресия. В условията, при които Доналд Тръмп е прекратил американската помощ, ЕС остава единствената надежда за Украйна, а единственият реален източник на средства са 210 млрд. евро руски валутни активи, замразени в Европа след нахлуването, коментира Би Би Си.

„Днес пред нас стои прост избор – пари днес или кръвопролитие утре - заяви пред журналисти преди срещата полският премиер Доналд Туск. - И нямам предвид само Украйна. Имам предвид Европа.“

На Украйна са ѝ необходими 135 млрд. евро за следващите две години, а ЕС иска да предостави 90 млрд. евро. Европейската комисия предложи на страните от съюза два варианта: съвместно да заемат тези средства или да използват замразените руски активи.

Първият вариант изисква единодушно одобрение, каквото няма да има, тъй като няколко държави от ЕС, включително Унгария и Италия, по различни причини са категорично против.

Затова остава вторият вариант - руските активи. Той не изисква единодушие, но се нуждае от подкрепата на мнозинство и най-вече на Белгия, където се намира депозитарят Euroclear, в който се държат 193 млрд. от общо 210 млрд. евро замразени средства на Кремъл.

До началото на срещата на върха не бе постигнато споразумение.

„Засега не съм видял текст, който да ме убеди да дам съгласието на Белгия“, заяви премиерът Барт де Вевер преди срещата. „Надявам се да го видя днес, но засега не съм.“ За разлика от други срещи на върха, на тази няма нито предварително подготвено решение, нито възможност то да бъде отложено, както стана през октомври, когато лидерите на ЕС вече се опитаха да постигнат съгласие за използването на активите.

„Ние сме длъжни да вземем решение днес. Срещата на върха няма да приключи, докато не решим как да осигурим финансирането на Украйна“, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

На срещата е поканен и украинският президент Володимир Зеленски. Той ще се опита лично да предаде на европейците посланието, че или сега, или никога.

Някога основният съюзник на Украйна - САЩ - сега води зад гърба на европейците и украинците преговори с Владимир Путин за условията на мир. Удовлетворяването на исканията на Москва мнозина приравняват с фактическа капитулация на Украйна и разделяне на нейна територия.

Едновременно с това Белият дом обсъжда вдигане на санкциите срещу Русия, а поддръжниците на Тръмп в ЕС са сред основните противници на използването на руските активи.

„Мисля, че въпросът за активите е погребан. Това е задънена улица, всичко е приключено, няма достатъчна подкрепа на високо равнище“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан преди срещата. На въпрос защо е против това руските пари да бъдат предоставени на Украйна, Орбан отговори: „Да дадеш парите означава война. Не искам в Европейския съюз да има война.“

ОЩЕ САНКЦИИ

Съветът на ЕС днес наложи санкции на още 41 кораба от руския "сенчест флот", с което санкционираните плавателни съдове станаха близо 600. На тези кораби е забранено да влизат в пристанищата на ЕС и те вече не може да получават голям брой услуги, свързани с морския транспорт.

Брюксел наложи вече 19 пакета санкции на Русия, но Москва успява да заобиколи повечето мерки и все още продава милиони барели петрол на Индия и Китай, макар и на по-ниски цени. А голяма част от петрола се транспортира с т.нар. сенчест флот, който оперира извън контрола на западната морска индустрия.

В понеделник ЕС санкционира и руските търговци на петрол Муртаза Лакани и Етибар Еюб, които осигуряват на Москва начини да заобиколи западните санкции върху износа на суров петрол.