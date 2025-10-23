ЕС забранява туристическите пътувания до Русия

Официалният вестник на ЕС публикува 19-ия пакет от санкции срещу Русия. В него освен другото се забранява на туристическите агенции да организират групови и индивидуални пътувания до Русия; гидовете и екскурзоводите нямат право да обслужват такива туристи;

рекламата на подобни пътувания също е забранена. Решението е взето „с цел намаляване на приходите на страната и предотвратяване на ненужни пътувания до нея, особено предвид нарасналия риск от произволно задържане на граждани на ЕС“.

В България в момента много агенции организират екскурзии до Москва и Санкт Петербург. Те трябва да бъдат отменени.

За руските дипломати и консулски служители се въвежда задължителна процедура за уведомяване при пътувания в Шенгенската зона. Всяка държава от ЕС може по свое усмотрение да изисква и предварително разрешение за подобни пътувания.

19-тият пакет санкции на ЕС предвижда още:

- забрана за внос на руски природен газ от 2027 г.;

- забрана за застраховане на бивши руски самолети и кораби в рамките на пет години след тяхната препродажба;

- забрана за извършване на операции с „Россельхозбанк“, „Промсвязьбанк“, „Собинбанк“, „Кредит Европа Банк“, кримския РНКБ, „ТрансКапиталБанк“, „Росбанк“ и „СКБ-банк"

Документът включва засилен износен контрол върху софтуер, електроника, метали и химикали. Под ограниченията попадат далекомери, термовизори, обективи, титанови и никелови сплави, волфрам, графит, вещества за производство на взривни материали, високоякостни композити, индустриални CAD-системи, облачни услуги и решения – включително инструменти за фина настройка на невронни мрежи.

Въвежда се пълна забрана за операции чрез платежната система „Мир“, СБП, СПСФ, както и чрез руски криптоборси и техните международни дъщерни компании.

Засилен е контролът върху финтех стартъпи, криптообменници и банки, създадени като заместители на санкционираните институции – включително БелВЭБ, Белгазпромбанк, филиалите на ВТБ в Шанхай, Беларус и Казахстан, както и филиалите на Алфа-банк в Беларус и Казахстан. Ограниченията за тях ще влязат в сила с няколкоседмично или няколкомесечно закъснение.

Въвежда се пълна забрана за търговия, инвестиции и инженерни услуги с автомобилния производител и интегратор „Соллерс“ и неговите дъщерни компании „Алабуга“ и „Карго“.

Забранени са инвестиции и участие в предприятия от специалните икономически зони:

„Алабуга“, „Технополис“, „Липецк“, „Толиати“, „Людиново“, „Санкт Петербург“, „Дубна“, „Иннополис“, „Сколково“, както и в пристанищата Уляновск и Владивосток.

В ограничителния списък са добавени компании от Русия, Китай, Тайланд, Турция, Киргизстан, Армения, ОАЕ и Индия, свързани с радиокомуникации, авиопромишленост и електроника, които са участвали в реекспорт на стоки с двойна употреба.

В 19-ия пакет са добавени и танкери от т.нар. „сенчест флот“:

„Миллерово“, „Приморие“, „Невски проспект“, „Литейни проспект“, „Астрал“, „Ариабхата“, „Индус 1“, „Язь“, „Фурия“, „Беломор“, „Станислав Говорухин“, „Варг“, „Василий Лановой“ – общо 116 кораба.