Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Руснаците са призовани да заемат спестяванията си на държавата

Днес, 20:39
Алексей Мойсеев
Алексей Мойсеев

Един от най-добрите начини за руснаците да се разпоредят със спестяванията си е покупката на облигации от федералния заем — държавни дългови ценни книжа, които правителството издава, за да покрива бюджетния дефицит. Това заяви в интервю за РБК заместник-министърът на финансите Алексей Моисеев, съобщи The Moscow Times. 

По думите му, гражданите на Русия трябва да държат своите спестявания в рубли. „ОФЗ (облигациите на федералния заем) са начин за съхранение на спестяванията, предназначен за по-дългосрочен период. По-краткосрочните спестявания, разбира се, трябва да се държат в депозити, банкови влогове“, препоръча Моисеев.

Той също така посъветва руснаците да купуват злато и да избягват инвестиции във валута, тъй като рублата се е засилила.

Купувачите на ОФЗ са жизненоважни за правителството, което възнамерява чрез дълга да покрива бюджетния дефицит: тази година той се оценява на 5,7 трилиона рубли, през 2026 г. — на 3,8 трилиона, през 2027 г. — на 3,2 трилиона, а през 2028 г. — на 3,5 трилиона рубли.

За да „закърпи дупката“ в бюджета, Министерството на финансите планира да увеличи държавния дълг с 3,98 трилиона рубли през следващата година, с 3,79 трилиона през 2027 г. и с 4,57 трилиона през 2028 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русия, финанси

Още новини по темата

The Economist: С това темпо 103 г. ще са нужни на Русия да превземе Украйна
18 Окт. 2025

Русия е осъдена да плати 253 млн. евро на Грузия
14 Окт. 2025

Русия атакува с 450 дрона и 30 ракети енергийната система на Украйна
10 Окт. 2025

Георг Георгиев потвърди за българките в Русия, но не казва как ще ги спаси
07 Окт. 2025

Президентски доклад: Русия е готвила насилие с взривове в Румъния

05 Окт. 2025

Руски дрон атакува цивилни на гара край Суми
04 Окт. 2025

Още две българки са задържани в Русия
27 Септ. 2025

Българка е осъдена на затвор в Русия за коментари за войната
26 Септ. 2025

Ключови руски пристанища в Черно море спряха да товарят нефт

24 Септ. 2025

Войната повишава ДДС в Русия до 22 %
24 Септ. 2025

Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници
24 Септ. 2025

НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави
23 Септ. 2025

В Русия присъда за масово убийство е по-ниска, отколкото за антивоенни постове
22 Септ. 2025

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет
21 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте