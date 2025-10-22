Руснаците са призовани да заемат спестяванията си на държавата

Един от най-добрите начини за руснаците да се разпоредят със спестяванията си е покупката на облигации от федералния заем — държавни дългови ценни книжа, които правителството издава, за да покрива бюджетния дефицит. Това заяви в интервю за РБК заместник-министърът на финансите Алексей Моисеев, съобщи The Moscow Times.

По думите му, гражданите на Русия трябва да държат своите спестявания в рубли. „ОФЗ (облигациите на федералния заем) са начин за съхранение на спестяванията, предназначен за по-дългосрочен период. По-краткосрочните спестявания, разбира се, трябва да се държат в депозити, банкови влогове“, препоръча Моисеев.

Той също така посъветва руснаците да купуват злато и да избягват инвестиции във валута, тъй като рублата се е засилила.

Купувачите на ОФЗ са жизненоважни за правителството, което възнамерява чрез дълга да покрива бюджетния дефицит: тази година той се оценява на 5,7 трилиона рубли, през 2026 г. — на 3,8 трилиона, през 2027 г. — на 3,2 трилиона, а през 2028 г. — на 3,5 трилиона рубли.

За да „закърпи дупката“ в бюджета, Министерството на финансите планира да увеличи държавния дълг с 3,98 трилиона рубли през следващата година, с 3,79 трилиона през 2027 г. и с 4,57 трилиона през 2028 г.