Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Полша няма да пропусне самолета на Путин

Рубио и Лавров няма да се виждат тази седмица

21 Окт. 2025Обновена

Полша на практика отказа да пропусне през въздушното си пространство самолета на руския президент Владимир Путин, който смята да лети към Будапеща за среща с американския си колега Доналд Тръмп

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че ако Владимир Путин лети на потенциална среща с Доналд Тръмп през териториите на тази страна, самолетът му може да бъде принудително приземен, за да бъде арестуван Путин по заповед на Международния наказателен съд в Хага.

"Не можем да гарантираме, че независим полски съд няма да задължи правителството да кацне такъв хипотетичен самолет, за да предаде заподозрения на съда в Хага", каза Сикорски.

Всички съседни на Унгария страни, с изключение на Сърбия, прекратиха редовните полети с Русия, но може да сметнат за възможно да пропуснат. Путин подлежи на арест по заповед на Международния наказателен съд, издадена през март 2023 г. в страните, подписали Устава на този съд.

България обаче ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп. Това стана ясно в понеделник от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург. 

Самата среща Путин-Тръмп в Будапеща все още е под въпрос. Преди нея трябва да има среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио, но тази среща засега се отлага, съобщи CNN. Срещата бе анонсирана от американския президент Доналд Тръмп. Срещата Рубио-Лавров трябваше да бъде проведена в четвъртък, 23 октомври.

"Все още не е ясно защо срещата няма да се състои тази седмица, въпреки че един от източниците съобщи, че Рубио и Лавров имат различни очаквания за евентуалното завършване на руската инвазия в Украйна", пише телевизионният канал.

Рубио и Лавров проведоха снощи телефонен разговор. След него "американските служители заявиха, че руската позиция не е напреднала достатъчно отвъд своя максималистичен курс. Според източник, Рубио едва ли ще препоръча среща между Путин и Тръмп следващата седмица, но той може да разговаря по телефона с Лавров още веднъж по-късно тази седмица. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сергей Лавров, Марко Рубио

Още новини по темата

Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
25 Септ. 2025

Тръмп се изнерви на Путин и плаши със 100% санкции
27 Юли 2025

САЩ отпушват доставките на оръжие за Украйна
11 Юли 2025

Уиткоф: Намалихме „пропастта“ между Украйна и Русия
18 Май 2025

Георгиев и Рубио разговаряли за инвестиции и сигурност
29 Апр. 2025

Тръмп вече е много разочарован от Путин

28 Апр. 2025

Тръмп хвали Русия, че спряла, преди да превземе цяла Украйна
25 Апр. 2025

Тръмп: Надявам се, че САЩ няма да се оттеглят от преговорите с Русия и Украйна
18 Апр. 2025

"Блумбърг": САЩ предлагат смекчаване на санкциите срещу Русия
18 Апр. 2025

САЩ официално декларираха, че остават в НАТО
03 Апр. 2025

Съденият за шпионаж Малинов се срещна с Лавров в Москва
17 Март 2025

Полският премиер скастри Мъск заради обида към министър
10 Март 2025

Руски и американски дипломати се срещат в Истанбул
26 Февр. 2025

Русия и САЩ се договориха да махнат "дразнителите" помежду си
18 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар