Полша няма да пропусне самолета на Путин

Полша на практика отказа да пропусне през въздушното си пространство самолета на руския президент Владимир Путин, който смята да лети към Будапеща за среща с американския си колега Доналд Тръмп



Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че ако Владимир Путин лети на потенциална среща с Доналд Тръмп през териториите на тази страна, самолетът му може да бъде принудително приземен, за да бъде арестуван Путин по заповед на Международния наказателен съд в Хага.

"Не можем да гарантираме, че независим полски съд няма да задължи правителството да кацне такъв хипотетичен самолет, за да предаде заподозрения на съда в Хага", каза Сикорски.

Всички съседни на Унгария страни, с изключение на Сърбия, прекратиха редовните полети с Русия, но може да сметнат за възможно да пропуснат. Путин подлежи на арест по заповед на Международния наказателен съд, издадена през март 2023 г. в страните, подписали Устава на този съд.

България обаче ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп. Това стана ясно в понеделник от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург.

Самата среща Путин-Тръмп в Будапеща все още е под въпрос. Преди нея трябва да има среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио, но тази среща засега се отлага, съобщи CNN. Срещата бе анонсирана от американския президент Доналд Тръмп. Срещата Рубио-Лавров трябваше да бъде проведена в четвъртък, 23 октомври.

"Все още не е ясно защо срещата няма да се състои тази седмица, въпреки че един от източниците съобщи, че Рубио и Лавров имат различни очаквания за евентуалното завършване на руската инвазия в Украйна", пише телевизионният канал.

Рубио и Лавров проведоха снощи телефонен разговор. След него "американските служители заявиха, че руската позиция не е напреднала достатъчно отвъд своя максималистичен курс. Според източник, Рубио едва ли ще препоръча среща между Путин и Тръмп следващата седмица, но той може да разговаря по телефона с Лавров още веднъж по-късно тази седмица.