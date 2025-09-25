Медия без
Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Днес, 08:16
МВнР

Министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двамата се срещнаха в рамките на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от страни членки на НАТО и партньорски държави.

Георгиев и Рубио обсъдиха ключови въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки. В хода на разговора двамата потвърдиха ангажимента на двете страни за продължаване на стратегическия диалог и задълбочаване на сътрудничеството в полза на сигурността, просперитета и демократичните ценности на двете страни.

Акцент бе поставен и върху общите усилия за подкрепа на Украйна и необходимостта от поддържане на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз в контекста на продължаващата агресия на Руската федерация.

Министър Георгиев изрази благодарност за последователната подкрепа на Съединените щати за стабилността и демократичното развитие на Югоизточна Европа и подчерта стратегическата важност на българо-американското партньорство.

От своя страна, държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и за приноса ѝ към регионалната сигурност.

Двамата се обединиха около извода, че двустранните отношения между САЩ и България ще продължат да се развиват във възходяща посока, както в сферата на сигурността, така и в енергетиката, икономиката и технологиите.

Ключови думи:

Георги Геортиев, Марко Рубио

