Държавният департамент обяви Източна Европа за по-безопасна от Западна

Препоръките за пътуване на Държавния департамент на САЩ представят Източна Европа като по-сигурно място за пътуване от Западна Европа.

Системата на Държавния департамент варира от ниво 1 - спазвайте обичайните предпазни мерки; до ниво 4 - не пътувайте, което се "дава" за екстремни рискове като активни военни конфликти. По-голямата част от Европа попада в нива 1 или 2, което отразява като цяло безопасна среда за туристи, но разликата между Изтока и Запада е отчетлива, пише EUalive, като цитира препоръките за пътуване на Държавния департамент.

Предупрежденията се актуализират редовно въз основа на фактори като тероризъм, престъпност, граждански безредици и здравни рискове. На картата на Европа се откроява ясен модел: много държави в Източна Европа получават най-ниската оценка за риск, докато редица популярни дестинации в Западна Европа са с по-високо ниво на предупреждение, основно заради продължаващите терористични заплахи.

Държави като Полша, Чехия, Унгария, България, Хърватия, Румъния и балтийските страни - Естония, Латвия и Литва, често са ниво 1, което означава минимални рискове извън обичайните предпазни мерки. За разлика от тях държави като Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Белгия обикновено са на ниво 2 - повишено внимание, основно заради постоянната заплаха от тероризъм.

Западна Европа, с гъсто населени градски центрове, емблематични туристически обекти, транспортни мрежи и международни институции - като Белгия, където са централите на НАТО и ЕС, е по-привлекателна цел за екстремистки групи или самостоятелни нападатели. Атаките могат да се случат без предупреждение и да засегнат оживени места като летища, гари, пазари, хотели, ресторанти, религиозни обекти и масови събития.

Например за Белгия американските власти изрично призовават към повишено внимание заради риска от тероризъм, като отбелязват, че терористи могат да атакуват туристически места, обществени пространства и събития. Подобна формулировка присъства и в предупрежденията за Франция (тероризъм и граждански безредици), Германия (тероризъм), Великобритания (тероризъм) и други страни. Тези предупреждения не са нови - те са от години, и отразяват разузнавателни оценки за потенциални заплахи, а не само скорошни инциденти.

Пред Източна Европа, в сравнение с това, има по-малко подобни рискове. Страни като Полша и Чехия запазват статут ниво 1, при който пътуващите са съветвани да вземат обичайни предпазни мерки, като защита на личните вещи от джебчийство, което е характарен проблем за всяка популярна туристическа дестинация. България и Хърватия също са с това ниво, като за Хърватия се отбелязва наличие на мини в отдалечени селски райони от минали конфликти и се препоръчва движение само по обозначени пътища.

По-на изток картината рязко се променя: Украйна, Русия и Беларус са с ниво 4 заради продължаващата война на Русия в Украйна, произволното прилагане на закони, неправомерни задържания и ограничената консулска помощ от страна на САЩ. Американските граждани са силно призовани изобщо да не пътуват до тези държави, като предупрежденията подчертават необходимостта от незабавно напускане за всички, които вече се намират там.

За пътуващите до Европа през 2026 г. се очертават и практически промени. От октомври 2025 г. Европейският съюз постепенно въвежда системата за влизане и излизане (EES) в 29 държави, която изисква от гражданите на САЩ да предоставят биометрични данни - пръстови отпечатъци и лицево сканиране, при краткосрочен престой. Автоматизираната система заменя ръчните печати в паспортите и цели по-ефективно проследяване на престоя, макар че в началото може да доведе до забавяния на границите. Пълното ѝ въвеждане се очаква до април 2026 г.

Междувременно Европейската система за информация и разрешение за пътуване (ETIAS), подобна на американската ESTA, е планирана за края на 2026 г. и ще изисква предварително онлайн разрешение за безвизови пътници.

Американски оценки също така напомнят за дългогодишния скептицизъм на Доналд Тръмп към части от Западна Европа, както и за неговото описание от 2016 г. на Брюксел - адска дупка.