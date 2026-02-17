Медия без
Туризмът трайно преодоля ковид-кризата

През 2025 г. броят на туристите в страната са с 16% повече от предковидната 2019 г.

Днес, 14:40
Броят на туристите в страната расте не само през летния сезон, но и през пролетта и есента.
Илияна Кирилова
Туризмът трайно е преодолял кризата по време на ковид-пандемията и бележи все по-добро развитие, показват данните на Националния статистически институт.

През изминалата 2025 г. в местата за настаняване у нас са регистрирани рекордни над 9,5 млн. туристи. Броят им е с 5,8% повече спрямо 2024 г. и  с 16,1% повече спрямо 2019 г.

"За първи път от 2019 г. насам България отчита едновременно увеличение както на българските туристи, така и на чуждестранните посетители, което потвърждава устойчивото възстановяване на пазара. Освен това увеличението за Бълагрия е приблизително двойно по-високо от средното за ЕС",  отчете днес и министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош.

Регистрациите на български туристи през 2025 г. нарастват с 2,9%, а на чуждестранните – с 9,8%. Общо над 28.8 милиона са туристическите нощувки в страната, което е увеличение от 4.2% за година.

Като сума приходите от пътуванията и почивките в страната растат още повече - според последните налични данни за периода януари–ноември 2025 г. приходите възлизат на близо 3,9 млрд. евро, или с 6,4% годишен ръст.

Най-голям ръст бележат посещенията на туристи от Турция - с 61% повече, Израел - 30%, Германия - 24%. 

Данните на НСИ показват и засилен интерес извън активния летен сезон. Ръст на туристите е отчетен през април, май, октомври и ноември.

Зад граница

Пътуванията на български граждани в чужбина през 2025 г. са нараснали с 6,3% спрямо предходната година надхвърляйки 9,8 млн. броя, показват данни на Националния статистически институт.

Най-често българите пътуват зад граница с цел гостуване и обучение, следвани от екскурзии с цел посещение на културни и спортни мероприятия и почивки. Само 18% посещават чужди държави със служебна цел.

