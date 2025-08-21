Медия без
Екскурзоводи искат ново работно време на атракциите в Европа

Жегите правят посещенията в следобедните часове опасни, твърдят те

Днес, 09:24
Колизеумът в Рим е опасен за посещения в големите горещини
Колизеумът в Рим е опасен за посещения в големите горещини

Работното време на забележителностите в Европа трябва да се пригоди към жегите. За това призова Асоциацията на сертифицираните екскурзоводи на Италия, след като тяхна колежка издъхна по време на туристическа обиколка из Колизеума в Рим. Джована Мария Джамарино загубила съзнание в амфитеатъра около 18:00 часа. Въпреки усилията на туристите и спешна помощ, жената починала.

В последните месеци редица организации на работещите в областта на туризма предупреждават, че екстремните жеги вече не са изключение и тази нова реалност изисква внимание, адаптация и солидарност с професията им. "Наложително е работното време на туристическите обекти да се промени, за да може повече посещения да стават рано сутрин или по-късно вечерта", посочват от световната федерация на екскурзоводските организации.

Колизеумът например е отворен от 8:30 до 19:15 ч. от края на март до края на септември. Според гидовете, а и много туристи също знаят, посещенията на Археологическия парк, който включва и Форума и Палатинския хълм, след 10:00 и преди 16:30 ч. вече са истински ад. Асоциацията смята, че от юни поне до края на август работното време трябва да бъде от 7:00 до 20:15 ч. Екскурзоводи разказват, че не е рядкост туристи да припадат от високите температури в Рим. "Форумът няма нито сянка, нито вятър. Да си там в най-големите жеги почти винаги означава да ти прилошее", коментират работещи там.

 

