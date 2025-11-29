"Самолетът на Страшния съд" изчезна по време на мисия

Американски военноморски „Самолет на Страшния съд“ (Doomsday plane) е изчезнал, след като се е отправил на мистериозна трансатлантическа мисия, съобщи "Дейли мейл"

Boeing E-6B Mercury е бил видян за последно да пресича Атлантика източно от Вирджиния Бийч в публичните системи за проследяване на полети около 8:30 ч. сутринта източно време (ET) в петък.

Като един от едва 16-те специализирани „Самолета на Страшния съд“, Mercury служи като командно-контролен център за Стратегическото командване на САЩ, военния министър и президента. От него могат да се дават заповеди за извършване на ядрени удари, ако е необходимо.

Данните за полета показват, че самолетът е излетял от военноморската въздушна база Patuxent River, Мериленд, и е следвал рутинен югоизточен маршрут над залива Чесапийк, заобикаляйки военноморския комплекс Норфолк, преди да се отправи към открито море.

На около 60 мили източно от Вирджинските носове (Virginia Capes), неговият публичен транспондер е прекъснал предаването си, но това е нормална практика по време на чувствителни операции.

Когато е в мисия над океана, Mercury обикновено навлиза в класифицирани предупредителни зони, спуска многомилна теглена жична антена и лети по кръгови траектории в продължение на четири до осем часа, докато изпраща сигурни тестови съобщения до подводници и наземни станции. Изключването на транспондера му по време на тези операции отдавна кара проследяващите да докладват самолета като „изчезнал от радара“.

Самолетът, опериращ под позивна AFD FE2, е следвал познат маршрут, използван за мисии TACAMO (Take Charge and Move Out – Поеми отговорност и изчезни), които поддържат стратегическите сили на САЩ.

Флотът от „Самолети на Страшния съд“ е част от Операция "Огледало" (Operation Looking Glass), официално известна като Въздушен команден пост, която помага за комуникация с американските ядрени сили, ако наземните командни центрове бъдат унищожени. Мисията му е да позволи на президента и военния министър да поддържат пряка връзка с подводниците, бомбардировачите и ракетните силози на САЩ в случай на ядрена война.

Boeing построява въздушния флот на ВМС между 1989 г. и 1992 г.

„Самолетите TACAMO поддържат силите за балистични ракети на ВМС, осигурявайки жизненоважна връзка с тези сили от националните командни органи“, гласи описанието на Boeing. Mercury е построен така, че да издържа на всеки голям електромагнитен импулс, генериран от ядрена катастрофа. Той разчита на по-стара аналогова технология, а не на цифрова технология, която би била унищожена от импулса.

Системата за проследяване на полети е забелязала още три други самолета Mercury в небето и в понеделник. Един от самолетите е направил по-кратко пътуване, като е кръжал извън Тулса и се е върнал в базата един час по-късно. Друг е летял на юг към Далас, а последният Mercury е бил забелязан да излита от Мериленд. Този полет също е продължил не повече от един час. Целите на петте полета на Mercury са неизвестни.