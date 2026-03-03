Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел удари и президентството в Техеран

03 Март 2026Обновена
Президентство и Върховният съвет за национална сигурност на Иран са в центъра на Техеран. Генералното командване на КСИР е на около 12 км. от центъра.
Президентство и Върховният съвет за национална сигурност на Иран са в центъра на Техеран. Генералното командване на КСИР е на около 12 км. от центъра.

Израел нанесе удар по иранското президентство, Върховния съвет за национална сигурност в Техеран и Генералното командване на КСИР. Израелски ракети поразиха късно снощи и централата на иранската държавна радио- и телевизионна компания. 

Има съобщения за поразени сгради в правителствения квартал (района на ул. „Пастьор“).

 

Израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че в момента "нанасят едновременни удари" по столиците на Иран и Ливан - Техеран и Бейрут, предадоха Ройтерс и Франс прес. Ударите са насочени предимно към военни обекти на Иран и на ливанската шиитска групировка "Хизбула", която е подкрепяна от Техеран, уточниха от ЦАХАЛ.

"Армията в момента нанася едновременни удари в Техеран и Бейрут. Израелските военновъздушни сили са предприели целенасочени удари по военни обекти на иранския терористичен режим и на терористичната организация "Хизбула", се казва в съобщението на израелската армия в приложението "Телеграм". По-рано израелската армия каза, че е прехванала два дрона, насочени към територията на страната "от посоката на Ливан", информира ДПА. В 4:43 ч. израелско време (също и българско) два безпилотни летателни апарата "навлязоха в израелското въздушно пространство", обявиха от ЦАХАЛ, без да дават повече подробности.

Американски военни унищожиха командните съоръжения на Иранския корпус на революционната гвардия (IRGC), както и ирански площадки за изстрелване на ракети и дронове. Това обяви днес Централното командване на САЩ (CENTCOM).
"Американските сили унищожиха командните и контролни съоръжения на Ислямския корпус на революционната гвардия, възможностите за противовъздушна отбрана на Иран, площадките за изстрелване на ракети и дронове и военните летища по време на непрекъснати операции“, обяви Централното командване в социалната мрежа X.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, САЩ

Още новини по темата

За утре е планиран полет за евакуиране на 300 българи от Оман
03 Март 2026

Руснаците спряха иранската АЕЦ
03 Март 2026

Войната в Иран срина акциите на туристическите компании
03 Март 2026

Иран имал уран за 11 атомни бомби
03 Март 2026

САЩ изтеглят дипломати от Близкия Изток
03 Март 2026

Зеленски дава уроци на Близкия Изток за справяне с дронове Shahed
03 Март 2026

Засега туроператори и хотелиери покриват разходите на блокираните туристи
02 Март 2026

Летищата в Близкия изток започнаха да възстановяват полетите
02 Март 2026

Избухва нова енергийна война
02 Март 2026

Дронове два пъти за 12 часа атакуваха британска военна база в Кипър
02 Март 2026

Три американски F-15E се разбиха след "приятелски огън" в Кувейт
02 Март 2026

МВР затяга охраната на летища и обекти с американско и израелско присъствие
02 Март 2026

Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще продължи 4 седмици
02 Март 2026

Операция "Епичен гняв" - блицкриг с изкуствен интелект и супер разузнаване
01 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?