Израел удари и президентството в Техеран

Президентство и Върховният съвет за национална сигурност на Иран са в центъра на Техеран. Генералното командване на КСИР е на около 12 км. от центъра.

Израел нанесе удар по иранското президентство, Върховния съвет за национална сигурност в Техеран и Генералното командване на КСИР. Израелски ракети поразиха късно снощи и централата на иранската държавна радио- и телевизионна компания.

Има съобщения за поразени сгради в правителствения квартал (района на ул. „Пастьор“).

Израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че в момента "нанасят едновременни удари" по столиците на Иран и Ливан - Техеран и Бейрут, предадоха Ройтерс и Франс прес. Ударите са насочени предимно към военни обекти на Иран и на ливанската шиитска групировка "Хизбула", която е подкрепяна от Техеран, уточниха от ЦАХАЛ.

"Армията в момента нанася едновременни удари в Техеран и Бейрут. Израелските военновъздушни сили са предприели целенасочени удари по военни обекти на иранския терористичен режим и на терористичната организация "Хизбула", се казва в съобщението на израелската армия в приложението "Телеграм". По-рано израелската армия каза, че е прехванала два дрона, насочени към територията на страната "от посоката на Ливан", информира ДПА. В 4:43 ч. израелско време (също и българско) два безпилотни летателни апарата "навлязоха в израелското въздушно пространство", обявиха от ЦАХАЛ, без да дават повече подробности.

Американски военни унищожиха командните съоръжения на Иранския корпус на революционната гвардия (IRGC), както и ирански площадки за изстрелване на ракети и дронове. Това обяви днес Централното командване на САЩ (CENTCOM).

"Американските сили унищожиха командните и контролни съоръжения на Ислямския корпус на революционната гвардия, възможностите за противовъздушна отбрана на Иран, площадките за изстрелване на ракети и дронове и военните летища по време на непрекъснати операции“, обяви Централното командване в социалната мрежа X.