Според кабинета US самолетите в София не са за военни операции

БГНЕС Според Надежда Нейнски разрешение от парламента не се изисква в случая, тъй като когато става дума за разполагане на съюзнически сили.

Американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София. Поводът е провеждането на обучение във връзка с мерките за засилена бдителност на НАТО, чрез които се укрепва източният фланг на алианса. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май т.г.

Това обясниха в парламента външният министър Надежда Нейнски и военният министър Атанас Запрянов. Двамата представители на служебното правителство участваха в изслушване по темата, поискано от "Възраждане". Пристигането на самолетите даде повод за слухове, че те са част от струпването на американски военни сили за възможна атака срещу Иран.

Според министрите употребата на цивилното летище за такива ангажименти е предварително декларирана. Военните летища нямат капацитета да поемат такъв брой самолети, които според даденото разрешение могат да стигнат до 15 едновременно, заедно с 500 човека обслужващ персонал. Дейността на "Васил Левски" не е била спирана или ограничавана, увериха представителите на властта, а присъствието на военните самолети на стоянки не представлява пречка.

Разрешение от Народното събрание не се изисква в случая, изтъкна Надежда Нейнски, тъй като, когато става дума за разполагане на съюзнически сили, каквито са американските военни, е достатъчно решение единствено на Министерския съвет. Заповедта, с която се дава разрешението, е издадена от военния министър. Уведомени са председателят на парламента, президентът, премиерът, министрите на външните и вътрешните работи и транспорта.

Атанас Запрянов обяви за "спекулация" обвързването на американското военно присъствие с операции извън плановете на НАТО. "Това, че някои провокационни сайтове тиражират лъжливи твърдения, и ние даваме ухо на тези фалшиви новини, само влошава сигурността на нашата държава", смята шефът на военното ведомство.

По думите му, отговорността за акция срещу Иран носи правителството на САЩ и това по никакъв начин не би ангажирало нито една страна-членка на НАТО. Запрянов изтъкна, че решенията на българската държава се базират на написаното в дипломатическата нота от САЩ, с която е поискано само засилено военно присъствие и тренировки и нищо друго. "Ние правим хипотези и сценарии, които нямат нищо общо с реалното искане", негодуващо каза министърът.

На изслушването беше поканен и изпълнителният директор на "Летище София" ЕАД Иван Димитриев. Той обаче излезе на трибуната колкото да посочи на депутатите, че трябва да се обърнат към концесионера на летището.

Разпри

Националистите настояваха в изслушването да се включи и премиерът Андрей Гюров. Той обаче е отказал под предлога, че има други ангажименти - както се разбра, среща с новоназначените областни управители. По предложение на ИТН парламентът гласува решение, с което настоява за присъствието му. Направена беше кратка пауза, за да му се позволи да дойде, но Гюров не се появи.

Това стана повод за размяна на остроти между депутатите. Тошко Йорданов от ИТН предложи, ако Гюров не дойде, да се изнесе парламентарното заседание в сградата на правителството. Станислав Анастасов от ДПС пък обвини премиера, че си прави "партийно събрание с хората от Петрохан". Явор Божанков от ПП-ДБ, който скочи да защити Гюров, подигра бившите управляващи, че се боят да не останат без фурми от Иран, и ги обвини, че защитават режима в Техеран.

Според ГЕРБ и ДПС в това, което се случва на столичното летище, няма нищо страшно, нито опасно. И двете партии обаче обвиниха премиера, че ако беше дошъл в парламента, щеше да е по-лесно да се избегнат други внушения. На другия полюс застанаха от "Възраждане", които спекулираха, че не става въпрос за стандартно учение и летищата ни ще се превърнат в цели в случай на конфликт. От ИТН също смятат, че трудно може да се приеме такова военно присъствие като нещо обичайно.

Координация

В изслушването не участва и служебният транспортен министър Корман Исмаилов, който също беше повикан. От съобщение на неговото ведомство се разбра, че той е провел среща, на която е била обсъдена координацията на цивилния въздушен трафик на летище "Васил Левски" в условията на мисията на НАТО.

В съобщението се посочва, че всички текущи дейности на летището се изпълняват без затруднения и без промяна в разписанията на гражданските полети.

В срещата се участвали представители на военното и транспортното министерство, "Ръководство на въздушното движение", Държавния авиационен оператор, "Гражданска въздухоплавателна администрация", граничната и военната полиция и концесионера на летището "Соф Кънект". От американска страна са се включили от посолството на САЩ в София и американските ВВС.