Зеленски: САЩ дадоха срок до юни за край на войната

САЩ дадоха на Украйна и Русия краен срок до юни, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната, продължаваща вече близо четири години, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на украинския президент Володимир Зеленски, съобщи БТА.

"Ако крайният срок до юни не бъде спазен, администрацията на Тръмп вероятно ще окаже натиск върху двете страни, за да го спазят", подчерта той.

Обяснявайки защо е предложен такъв краен срок, Зеленски каза, че вътрешните въпроси в САЩ „оказват влияние“ и предположи, че до лятото те „със сигурност ще станат още по-актуални“ за американската страна. Това съобщава „Ми — Україна“.

"Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график", заяви украинският президент пред журналисти. "И казват, че искат да направят всичко до юни. И ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития", каза Зеленски.

Украинският президент заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица за първи път на тяхна територия, вероятно в Маями, щата Флорида. "Ние потвърдихме участието си", подчерта украинският президент.

Поставянето на крайния срок идва след края на преговорите в Абу Даби, Обединените арабски емирства (ОАЕ), с посредничеството на САЩ, които не доведоха до пробив, тъй като двете воюващи страни се придържат към взаимно изключващи се искания. Русия упражнява настиск върху Украйна с настояване да се оттегли от региона на Донбас, където ожесточените сражения продължават – условие, което Киев казва, че никога няма да приеме, отбелязва АП.

От идеята за свободна икономическа зона в Донбас не бяха във възторг нито Украйна, нито Русия. Това е компромис, който предлагат САЩ, каза Зеленски.

По негова оценка, пише „Ми Україна“, най-надеждният и справедлив модел за прекратяване на огъня е „стоим там, където стоим“.

„Като цяло от идеята за свободна икономическа зона нито Украйна, нито Русия никога не са били във възторг. Русия иска да се изтеглим от Донбас, а ние казахме, че най-надеждната позиция е „стоим там, където стоим“. Американската страна предлага такъв компромисен, според тях, вариант. И ние отбелязваме, че страните са обсъждали този въпрос [на преговорите в Абу Даби]“, добави Зеленски.

Също така не се постига договореност за съдбата на Запорожката АЕЦ - най-голямата в Европа, която преди войната осигуряваше една пета от електроенергията на Украйна. По думите на един от събеседниците на Reuters, Русия е отхвърлила предложение на администрацията на Доналд Тръмп, според което централата да бъде под контрола на САЩ, като снабдява с електроенергия както контролираните от Русия територии, така и Украйна.

Владимир Путин настоява централата да остане под негов контрол, като в замяна обещава да доставя на Киев „евтина електроенергия“, казва източникът на Reuters.

Предполага се, че евентуалното мирно споразумение ще бъде подложено на общоукраински референдум, като едновременно с това в страната ще се проведат избори.