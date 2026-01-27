Медия без
Русия се изтегли от сирийска военна база

Днес, 10:24

Русия изтегли персонала от военната си база на летище Камишли в Североизточна Сирия, на територията на бившата кюрдска автономия.

Изтеглянето на войските и въоръжението е започнало миналата седмица. Очакваше се част от силите да се преместят в руската авиобаза Хмеймим в Западна Сирия, а друга част да се завърне в Русия. През последните два дни от Камишли в Хмеймим са били прехвърлени военна техника и тежко въоръжение, съобщи за Ройтерс източник от сирийските служби за сигурност.

Изданието „Ал-Монитор“ публикува видео на своя кореспондентка, заснето, както се твърди, на територията на руската база в Камишли. На записа се виждат вещи, оставени на летището при оттеглянето на войските, както и руски знамена, веещи се над кула за съобщения.

Камишли е една от трите руски бази в Сирия. Русия разположи войските си тук през 2019 г. и ги запази след смяната на властта в Сирия, а през лятото на 2025 г. дори увеличи присъствието си.

Летището се използваше за наблюдение на Североизточна Сирия и за защита на кюрдския автономен район от протурските сили. Въпреки това, след свалянето на режима на Башар Асад, летището загуби своето военно значение.

Руският вестник „Комерсант“ съобщи на 21 януари, че сирийските власти са решили да поискат от руските военни да напуснат летището, след като изтласкат кюрдите от тази територия, тъй като за въоръжените сили на РФ „вече няма какво да правят там“.

САЩ, които поддържаха свои военни в Североизточна Сирия, по-рано съкратиха мисията си, отказвайки се от по-нататъшна подкрепа за кюрдите.

