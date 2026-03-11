Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мобилният интернет на много места в Русия спря да работи

Кремъл твърди, че това е от съображения за националната сигурност

Днес, 15:26
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ограниченията ще продължат "толкова, колкото трябва"
ТАСС
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ограниченията ще продължат "толкова, колкото трябва"

Прекъсванията на интернет, които обхванаха десетки региони на Русия и от началото на март достигнаха до Москва, ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, заяви в сряда говорителят на президента Путин Дмитрий Песков.

„Всички действия се извършват в строго съответствие с приетите закони“ и ще продължат „толкова дълго, колкото са необходими допълнителни мерки за осигуряване на безопасността на нашите граждани“, цитира Песков агенция „Интерфакс“.

Оплакванията на бизнеса, който се е сблъскал с парализа на работата, невъзможност да извършва плащания и търпи загуби, които само в Москва се оценяват на около 1 млрд. рубли на ден, според Песков „трябва задължително да станат тема за разговор в съответните ведомства“.

„Предприемат се системни мерки за осигуряване на безопасността на гражданите и с оглед на това, че киевският режим използва все по-изтънчени методи за атаки, са необходими по-технологични ответни мерки, за да се гарантира сигурността на гражданите“, повтори Песков.

Според данни на проекта „На связи“ ограничения на мобилния интернет в момента се регистрират в 62 региона на Русия, а в 58 региона се прилагат т.нар. „бели списъци на разрешени от властите сайтове. От март в този списък е включена и Москва, където в някои райони е регистриран пълно локално спиране на мобилния интернет, пишат експертите от „На связи“.

За пет дни щетите за столичния бизнес от прекъсванията са между 3 и 5 млрд. рубли, оценява източник на „Комерсант“ от телекомуникационния пазар. През цялата минала година руската икономика е загубила около 1 трилион рубли заради забавяне на достъпа до интернет, спиране и блокиране на социални мрежи, изчисляват по-рано експерти от Top10VPN.

Блокирана връзка и спад в търсенето тласкат руснаците към затваряне на бизнеса си.

Руски предприемачи все по-често обмислят да закрият бизнеса си на фона на влошаващите се икономически условия и технически проблеми, включително прекъсвания на мобилния интернет. Според изследване на Фондация „Обществено мнение“ (ФОМ) и Висшето училище по икономика (ВШЭ) около 31% от предприемачите в Русия обмислят да затворят или продадат бизнеса си. През първото тримесечие на 2026 г. този показател е нараснал с 8 процентни пункта спрямо същия период на 2025 г., пише „Ведомости“.

Едновременно с това над 52% от предприемачите смятат, че през първите три месеца на 2026 г. положението на техния бизнес ще се влоши. За сравнение, в началото на 2022 г., след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, делът на подобни оценки е бил 38%.

Telegram спря да работи в Москва, Петербург и други градове на Русия

Потребители от Москва и Санкт Петербург се оплакват от прекъсвания в работата на Telegram. Рязък ръст на сигналите за проблеми с месинджъра са регистрирали по-специално Downdetector и Сбой.рф.

От проблеми с Telegram се оплакват и потребители от други региони на Русия, включително от Краснодарския край и Новосибирска област.

По-рано РБК и The Bell, позовавайки се на източници, писаха, че в началото на април в Русия планират окончателно да блокират Telegram.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русия, интернет, Telegram

Още новини по темата

Русия и Украйна си разменят удари с дронове
10 Март 2026

Швеция задържа руски кораб
07 Март 2026

Русия атакува Украйна с хиперзвукови ракети "Циркон"
07 Март 2026

В Москва арестуваха близък съратник на Сергей Шойгу
05 Март 2026

Москва нарече атаката срещу Иран въоръжена агресия
28 Февр. 2026

В Иран интернетът е изключен

28 Февр. 2026

Русия удари блокове в Киев и Кривой рог
26 Февр. 2026

Чешкият външен министър държа неочаквана реч срещу Русия в ООН
25 Февр. 2026

Серия от взривове удари полицията в Украйна и Русия
24 Февр. 2026

Румен Радев обяви желание да си говори с Русия
23 Февр. 2026

Украйна атакува завод за ракети на 1500 км навътре в Русия
21 Февр. 2026

Саудитска Арабия измести Русия по доставки на петрол за Индия
19 Февр. 2026

Преговорите в Женева приключиха набързо
18 Февр. 2026

Съветници по сигурността от Европа пристигнаха на преговорите в Женева
17 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?