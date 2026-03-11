Мобилният интернет на много места в Русия спря да работи

ТАСС Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ограниченията ще продължат "толкова, колкото трябва"

Прекъсванията на интернет, които обхванаха десетки региони на Русия и от началото на март достигнаха до Москва, ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, заяви в сряда говорителят на президента Путин Дмитрий Песков.

„Всички действия се извършват в строго съответствие с приетите закони“ и ще продължат „толкова дълго, колкото са необходими допълнителни мерки за осигуряване на безопасността на нашите граждани“, цитира Песков агенция „Интерфакс“.

Оплакванията на бизнеса, който се е сблъскал с парализа на работата, невъзможност да извършва плащания и търпи загуби, които само в Москва се оценяват на около 1 млрд. рубли на ден, според Песков „трябва задължително да станат тема за разговор в съответните ведомства“.

„Предприемат се системни мерки за осигуряване на безопасността на гражданите и с оглед на това, че киевският режим използва все по-изтънчени методи за атаки, са необходими по-технологични ответни мерки, за да се гарантира сигурността на гражданите“, повтори Песков.

Според данни на проекта „На связи“ ограничения на мобилния интернет в момента се регистрират в 62 региона на Русия, а в 58 региона се прилагат т.нар. „бели списъци“ на разрешени от властите сайтове. От март в този списък е включена и Москва, където в някои райони е регистриран пълно локално спиране на мобилния интернет, пишат експертите от „На связи“.

За пет дни щетите за столичния бизнес от прекъсванията са между 3 и 5 млрд. рубли, оценява източник на „Комерсант“ от телекомуникационния пазар. През цялата минала година руската икономика е загубила около 1 трилион рубли заради забавяне на достъпа до интернет, спиране и блокиране на социални мрежи, изчисляват по-рано експерти от Top10VPN.

Блокирана връзка и спад в търсенето тласкат руснаците към затваряне на бизнеса си.

Руски предприемачи все по-често обмислят да закрият бизнеса си на фона на влошаващите се икономически условия и технически проблеми, включително прекъсвания на мобилния интернет. Според изследване на Фондация „Обществено мнение“ (ФОМ) и Висшето училище по икономика (ВШЭ) около 31% от предприемачите в Русия обмислят да затворят или продадат бизнеса си. През първото тримесечие на 2026 г. този показател е нараснал с 8 процентни пункта спрямо същия период на 2025 г., пише „Ведомости“.

Едновременно с това над 52% от предприемачите смятат, че през първите три месеца на 2026 г. положението на техния бизнес ще се влоши. За сравнение, в началото на 2022 г., след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, делът на подобни оценки е бил 38%.

Telegram спря да работи в Москва, Петербург и други градове на Русия

Потребители от Москва и Санкт Петербург се оплакват от прекъсвания в работата на Telegram. Рязък ръст на сигналите за проблеми с месинджъра са регистрирали по-специално Downdetector и Сбой.рф.

От проблеми с Telegram се оплакват и потребители от други региони на Русия, включително от Краснодарския край и Новосибирска област.

По-рано РБК и The Bell, позовавайки се на източници, писаха, че в началото на април в Русия планират окончателно да блокират Telegram.