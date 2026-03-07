Медия без
Швеция задържа руски кораб

Днес, 18:08
Хеликоптер на шведската Брегова охрана каца на CAFFA
Хеликоптер на шведската Брегова охрана каца на CAFFA

Бреговата охрана на Швеция задържа товарния кораб CAFFA в Балтийско море. Посолството на Руската федерация в Стокхолм потвърди, че от 11 членове на екипажа на плавателния съд, 10 са руски граждани. Шведската страна информира, че обстановката на борда е спокойна.

CAFFA (IMO: 9015709) е кораб за насипни товари, който често оперира в Балтийско и Северно море. Той е руски, но от една година плава под флага на Гвинея. Украйна смята, че с този кораб се изнася зърно от Крим за Сирия.

CAFFA е пътувал в посока юг-югозапад, като последната му официална дестинация в системата AIS е била пристанище в Северозападна Европа, но е бил прихванат малко след навлизането му в шведски териториални води.

Шведското министерство на отбраната и прокуратурата в Стокхолм заявиха, че се проверява сигнал за изпускане на баластни води или горивни остатъци в защитена морска зона, което по шведското законодателство позволява незабавно задържане на плавателния съд до приключване на експертизата.

Източници от Бреговата охрана потвърждават, че се извършва подробен опис на товара. 

Районът, в който корабът е извършвал маневри преди задържането, е в близост до важни енергийни и комуникационни кабели, свързващи остров Йоланд с континенталната част на Швеция.

Очаква се утре шведската прокуратура да реши дали да наложи административна глоба на корабособственика или да започне наказателно производство за нарушаване на суверенитета или екологичните норми.

