В Москва арестуваха близък съратник на Сергей Шойгу

Следственият комитет съобщи за задържането на бившия първи заместник-министър на отбраната Руслан Цаликов. Обвиняват го в създаване на престъпна общност по време на работата му в Министерството на отбраната. Той е един от най-близките съратници на бившия министър Сергей Шойгу. В военното ведомство Цаликов лично се е занимавал с пиара на ръководителя на министерството, пише „Проект“. Задържането му показва, че чистките във военното ведомство продължават.

На Цаликов са повдигнати обвинения за създаване на престъпна група, за присвояване и пране на пари, както и за получаване на подкуп, съобщи официалният представител на Следствения комитет Светлана Петренко.

В момента Цаликов е задържан и се решава мярката му за неотклонение. Заплашва го до 20 години лишаване от свобода, пише ТАСС.

Цаликов е дългогодишен съратник на Сергей Шойгу. Той е бил негов първи заместник в Министерството на извънредните ситуации (МЧС) от 2007 г. и за няколко дни е изпълнявал длъжността министър след напускането на Шойгу през 2012 г. След това е бил вицегубернатор на Московска област, когато регионът се ръководеше от Шойгу, а след преминаването на началника му в Министерството на отбраната през 2012 г. за кратко е изпълнявал и длъжността губернатор. От 2012 до 2015 г. е бил заместник-министър на отбраната, а след това до 2024 г. — първи заместник-министър.

Като първи заместник-министър на отбраната той лично е ръкъводил пиара, разказва пред „Проект“ бивш служител от пресслужбата на ведомството. Ръководител на руско медийно издание също разказва пред „Проект“, че Цаликов го е викал на разговор в Министерството на отбраната заради негативни публикации за ведомството.

Цаликов е уволнен от Министерството на отбраната месец и половина след оттеглянето на Шойгу. След това е издигнат като кандидат за депутат в парламента на Тува от партия „Единна Русия“. „Комерсант“, позовавайки се на източници, пише, че той може да стане сенатор от републиката. Той действително влиза в парламента (Хурал), но така и не става сенатор: РБК съобщава, че е загубил статута си на основен кандидат за Съвета на федерацията заради „външни фактори“.

Общата стойност на имотите на Цаликов може да надхвърля три и половина милиарда рубли, пише „Проект“ през 2021 г. Той притежава парцел в подмосковското село Раздори с къща от 1868 кв. м, къща за гости и баня, установи през 2019 г. Алексей Навални. Освен това му принадлежи и къща в съседното село Шулгино, установява „Проект“.