Саудитска Арабия измести Русия по доставки на петрол за Индия

Делът на руския петрол в индийския внос през януари спадна до най-ниското си ниво от октомври 2022 г., когато Индия тепърва увеличаваше покупките от Русия, с която не си сътрудничеше в тази сфера преди началото на войната в Украйна. За да компенсира намаляването на доставките, Индия значително увеличи покупките от Близкия изток, чийто дял достигна 55% срещу 21,2% за Русия.

Подобна ситуация не се беше наблюдавала от есента на 2022 г., когато сортът Urals, от който Европа се готвеше да се откаже, започна да измества близкоизточните сортове в индийския внос. Данните за февруари „вече показват, че Саудитска Арабия е възстановила позицията си на основен доставчик за Индия, а вносът е достигнал нов рекорден ръст“, заяви пред Reuters водещият анализатор на Kpler Сумит Ритола.

През януари Индия е получавала 1,1 млн. барела руски петрол дневно - с 23,5% по-малко спрямо декември и с една трета по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Спадът вероятно ще продължи, смята Ритола: ако през февруари вносът е около 1-1,2 млн. барела дневно, то през март се очакват едва около 800 000 барела на ден.