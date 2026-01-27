Медия без
ЕС и Индия сключиха "майката на всички сделки"

Днес, 09:19

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Луис Сантос да Коста се срещнаха с индийския министър-председател Нарендра Моди в Ню Делхи, за да подпишат историческо търговско споразумение. Самата Фон дер Лайен нарече договора "​​майката на всички сделки".

"Споразумението би създало пазар от 2 милиарда души, съставляващи почти 1/4 от световния БВП", посочи Фон дер Лайен в реч относно усилията на ЕС за диверсификация на търговията.

Европа и Индия водят преговори за споразумение от почти две десетилетия. Преговорите се провалиха през 2013 г., след което вървяха с бавни темпове. В последната година двете страни ускориха разговорите - на фона на заплахите с митата от САЩ и настъпателните търговски практики на Китай.

Споразумението от Делхи трябва да бъде ратифицирано от Европейския парламент, както и от парламента на Индия.

То включва: 

  • Премахване на митата върху над 90% от стоките.

  • Драстично намаляване на митата за европейски автомобили – от сегашните нива (до 110%) до 10% в рамките на квоти, с пълно премахване за части в срок от 5 до 10 години.

  • Поетапно намаляване на огромните мита (100–125%) върху европейските вина и спиртни напитки.

  • Индия получава по-добър достъп до пазара на ЕС за своя текстил и кожени изделия, докато ЕС запазва защитни механизми за чувствителни сектори като говеждо месо и ориз.

  • Облекчаване на достъпа за европейски доставчици на финансови, морски и телекомуникационни услуги.

  • Индия получава по-лесно движение на свои ИТ специалисти и професионалисти в рамките на ЕС.

  • За първи път Индия отваря значителна част от пазара си за държавни поръчки за европейски компании.

  • Защита на над 160 европейски продукта (като сирене Фета или Шампанско) и индийски продукти (като чай)

Ключови думи:

Индия, ЕС, търговско споразумение

