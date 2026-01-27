ЕС и Индия сключиха "майката на всички сделки"

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Луис Сантос да Коста се срещнаха с индийския министър-председател Нарендра Моди в Ню Делхи, за да подпишат историческо търговско споразумение. Самата Фон дер Лайен нарече договора "майката на всички сделки".
"Споразумението би създало пазар от 2 милиарда души, съставляващи почти 1/4 от световния БВП", посочи Фон дер Лайен в реч относно усилията на ЕС за диверсификация на търговията.
Европа и Индия водят преговори за споразумение от почти две десетилетия. Преговорите се провалиха през 2013 г., след което вървяха с бавни темпове. В последната година двете страни ускориха разговорите - на фона на заплахите с митата от САЩ и настъпателните търговски практики на Китай.
Споразумението от Делхи трябва да бъде ратифицирано от Европейския парламент, както и от парламента на Индия.
То включва:
-
Премахване на митата върху над 90% от стоките.
-
Драстично намаляване на митата за европейски автомобили – от сегашните нива (до 110%) до 10% в рамките на квоти, с пълно премахване за части в срок от 5 до 10 години.
-
Поетапно намаляване на огромните мита (100–125%) върху европейските вина и спиртни напитки.
-
Индия получава по-добър достъп до пазара на ЕС за своя текстил и кожени изделия, докато ЕС запазва защитни механизми за чувствителни сектори като говеждо месо и ориз.
-
Облекчаване на достъпа за европейски доставчици на финансови, морски и телекомуникационни услуги.
-
Индия получава по-лесно движение на свои ИТ специалисти и професионалисти в рамките на ЕС.
-
За първи път Индия отваря значителна част от пазара си за държавни поръчки за европейски компании.
-
Защита на над 160 европейски продукта (като сирене Фета или Шампанско) и индийски продукти (като чай)