ЕС и Индия сключиха "майката на всички сделки"

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Луис Сантос да Коста се срещнаха с индийския министър-председател Нарендра Моди в Ню Делхи, за да подпишат историческо търговско споразумение. Самата Фон дер Лайен нарече договора "​​майката на всички сделки".

"Споразумението би създало пазар от 2 милиарда души, съставляващи почти 1/4 от световния БВП", посочи Фон дер Лайен в реч относно усилията на ЕС за диверсификация на търговията.

Европа и Индия водят преговори за споразумение от почти две десетилетия. Преговорите се провалиха през 2013 г., след което вървяха с бавни темпове. В последната година двете страни ускориха разговорите - на фона на заплахите с митата от САЩ и настъпателните търговски практики на Китай.

Споразумението от Делхи трябва да бъде ратифицирано от Европейския парламент, както и от парламента на Индия.

То включва: