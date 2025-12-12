ЕС замразява безсрочно парите на руската Централна банка

Европейският съюз замразява безсрочно активите на Централната банка на Руската федерация на стойност около 210 млрд. евро, които се съхраняват в Европа - основно в Белгия, съобщава Reuters.

Това решение премахва необходимостта замразяването да се подновява на всеки шест месеца и елиминира риска държави като Унгария или Словакия в бъдеще да блокират удължаването му.

Активите ще останат замразени, докато съществува „заплаха за икономическите интереси на ЕС“, което отваря пътя към евентуалното им използване за подпомагане на Украйна, пише изданието.

Централната банка на РФ завежда съдебен иск срещу белгийския депозитар Euroclear заради замразените си активи, съобщи "Суспилне". Това се посочва в прессъобщение на руския регулатор.

Отбелязва се, че искът „за обезщетяване на причинените на Банката на Русия вреди“ ще бъде подаден в Арбитражния съд в Москва.

„В резултат на действията на депозитаря Euroclear на Банката на Русия е причинена вреда, свързана с невъзможността да се разпорежда с паричните средства и ценните книжа, принадлежащи на Банката на Русия“, заявиха от Централната банка на РФ.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в чужбина бяха замразени активи на Банката на Русия на стойност близо 280 милиарда евро. Повече от две трети от тях се намират в Европейския съюз.

Белгийският депозитар Euroclear държи около 191 милиарда евро, принадлежащи на руския Централна банка, пише Financial Times, позовавайки се на финансов отчет на Euroclear.

На 3 декември Европейската комисия публикува две решения за подкрепа на финансовите нужди на Украйна през 2026-2027 г. Става дума за заем на ЕС и репарационен кредит.

На 11 декември посланиците на Европейския съюз се споразумяха и започнаха писмена процедура по предложение, основано на член 122 от Договора за ЕС, който позволява вземане на решения без необходимост от единодушие на всички държави членки. Това отвори пътя към безсрочно замразяване на активите на Русия.

От своя страна Белгия се опасява, че може да се наложи именно тя да изплаща кредита, предвид факта че по-голямата част от руските активи се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Затова властите в страната призовават ЕС да разгледа преди всичко правните и юридическите аспекти. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас се съгласи с това и отбеляза, че ЕС е готов да разработи механизъм, който да осигури на Белгия „необходимата защита“.

Какво е известно за възможния репарационен кредит за Украйна

На 10 септември председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи идеята за репарационен заем за Украйна. Кредитът ще бъде предоставен на базата на остатъците от средствата от руските активи, съхранявани в западните държави.

Около 210 милиарда евро руски активи, намиращи се в Европа, се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. От тях 175 милиарда евро вече са превърнати в парични средства, които могат да послужат като основа за кредита. В същото време ЕС първоначално се стреми да възстанови 45 милиарда евро от кредита на Г-7 (50 млрд. долара), договорен миналата година. Това би оставило около 130 милиарда евро за новия механизъм.

По думите на еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис, решението за размера ще бъде взето след оценка на Международния валутен фонд.

Източници от ЕС са съобщили пред агенция Reuters, че Европейският съюз обмисля възможността да предостави на Украйна репарационен кредит в размер до 130 милиарда евро.