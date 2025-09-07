Медия без
Броят на висшистите в ЕС наближава целта да са 45% от населението

Днес, 09:06
България е малко под средното равнище за ЕС
Целта за устойчиво развитие „Качествено образование“ (ЦУР 4) има за цел да осигури достъп до качествено образование за всички през целия им живот, както и да увеличи броя на младите хора и възрастните, които притежават подходящи умения за заетост, достойни работни места и предприемачество, съобщи Евростат.
Един от показателите на Евростат, използвани за измерване на напредъка по ЦУР 4, е равнището на завършено висше образование, което измерва дела на населението на възраст 25–34 години, завършило висше образование. През 2024 г. равнището на завършено висше образование в ЕС е било 44.1%, което представлява значително увеличение спрямо 39.6% през 2019 г. Това означава, че ЕС е на прав път да постигне целта на стратегическата рамка за Европейското образователно пространство до 2030 г. – повишаване на дела до поне 45%, заключават експертите.
Сред държавите от ЕС през 2024 г. Ирландия (65.2%), Люксембург (63.8%) и Кипър (60.1%) са имали най-високи равнища на завършено висше образование, докато Румъния (23.2%), Италия (31.6%) и Унгария (32.3%) са били с най-ниски стойности. България е на 9-о място отзад напред. След нея са Германия. Хърватия, Финландия. 
Разликата между жените и мъжете в ЕС е значителна – жените са регистрирали равнище от 49.8%, а мъжете 38.6%. Младите жени превъзхождат мъжете по равнище на завършено висше образование в целия ЕС. Най-голяма разлика – над 20 процентни пункта – е отчетена в Словения (55.7% за жените срещу 32.0% за мъжете), Латвия (56.8% срещу 33.9%), Естония (53.9% срещу 32.3%) и Хърватия (50.1% срещу 29.6%).

