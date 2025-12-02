Медия без
ЕС обвинява Белгия, че се инати за активите на Русия 

Днес, 09:31
Министерство на финансите на Белгия
Европейските правителства обвиняват Белгия, че поставя прекалено строги изисквания за предоставяне на гаранции за защита в случай, че Русия заведе дело за използването на 140 млрд. евро замразени активи, съхранявани в Брюксел, съобщи "Политико", позовавайки се на свои източници. Нежеланието на правителствата да приемат тези условия може да провали преговорите по плана на ЕС за отпускане на заем на Украйна, финансиран чрез тези активи, в навечерието на важна среща на върха през декември.

Белгийското правителство настоява ЕС да предостави финансови гаранции, които да покрият всички рискове от съдебни искове от страна на Русия и които да бъдат изплатени бързо. Правителствата на държавите членки са готови да гарантират предварително договорена сума, но не желаят да подписват това, което определят като „бланкетна гаранция“.

Четирима дипломати от ЕС съобщиха, че приемането на искането на Белгия би поставило финансовата устойчивост на техните държави в зависимост от съдебно решение, което потенциално би ги изложило на риск да платят милиарди евро години след края на войната.

Ако в преговорите не бъде постигнат напредък, най-вероятната алтернатива е издаването на повече дългови инструменти на ЕС за покриване на бюджетния дефицит на Украйна. Тази идея е непопулярна сред повечето правителства на ЕС, тъй като предполага пряко използване на парите на данъкоплатците.

Високопоставеният руски банкер Андрей Костин заяви, че Москва ще отговори, ако Европейският съюз използва замразените руски суверенни активи за предоставянето на заем на Украйна и допълни, че Москва може да отприщи 50 години съдебни спорове заради средствата, предаде Ройтерс.

По време на среща на високо равнище през октомври лидерите на ЕС се опитаха да се разберат за план как да използват 140 милиарда евро замразени руски активи като заем за Украйна, но не получиха подкрепата на Белгия.

Според плана на ЕС, замразените активи на руската Централна банка в Европа ще бъдат предоставени назаем на Украйна, която ще ги използва за отбрана и нуждите на редовния бюджет.

„Що се отнася до изземването на парите ни, в края на краищата може да се справим и без тях. Единственият проблем е, че тези пари може да се използват за война, а не за мир“, заяви Костин в навечерието на пристигането на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва.

