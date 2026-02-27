Медия без
Проф. Албена Йорданова получи €1 млн.
за изследване на рядко заболяване

27 Февр. 2026
Проф. Албена Йорданова
Проф. Албена Йорданова

Българският учен проф. Албена Йорданова получи 1 милион евро, за да продължи работата си по изследването на рядката форма на наследствено неврологично заболяване, което води до инвалидизация на пациентите, съобщи БНТ. 

Белгийската фамилия Женере оставя цялото си имущество на Фондацията на крал Бодуен, с условието парите да се използват за изследване и лечение на пациенти. Фондацията решава средствата да се използват за редки болести."И аз съм, за мое голямо щастие, осмият победител в това огромно състезание и тази година аз съм носителят на тази престижна награда.", казва проф. Йорданова. 

Средствата от 1 млн. евро се дават за четири години. Изследванията на проф. Йорданова са свързани с много рядка форма на болестта на Шарко-Мари-Тут, която се среща само в шест семейства в целия свят от България, Съединените щати, Белгия и Китай. Тя предизвиква атрофия на горните и долните крайници, затруднено движение и инвалидизация. Заболяването засега е нелечимо. "Нелечима е цялата група от заболявания на Шарко-Мари-Тут, както и тази специфична форма, в която в началото аз ще се концентирам. Тази форма ще ни бъде нещо като огледалото или като отворената врата, през която да влезем, за да можем чрез тази рядка форма в тези шест семейства да научим нещо повече как изобщо болестта на Шарко-Мари-Тут протича."

Екипът на проф. Йорданова се стреми да разбере как периферните нерви дегенерират и как може да се спре този процес. С нея работят учени от Университета в Антверпен, Медицинския университет в София, американски и английски специалисти.  "Ще работим, за да можем по-бързо да стигнем до знания, които ще ни помогнат един ден да предотвратим това заболяване или поне да спрем неговото развитие, ако не да го излекуваме."

Болестта на Шарко–Мари–Тут (CMT) е наследствена периферна невропатия, която засяга периферните нерви – тези, които контролират мускулите и сетивността в крайниците. Името идва от трима лекари – Жан-Мартин Шарко, Пиер Мари и Хауърд Тут, които я описват през 1886 г.

CMT води до прогресивно увреждане на периферните нерви, което причинява: мускулна слабост (първо в ходилата и подбедриците), изтъняване на мускулите, намалена чувствителност, деформации на ходилата. Обикновено започва в детска или млада възраст, но има и по-късни форми.  Заболяването прогресира бавно. Обикновено не съкращава продължителността на живота. Повечето хора запазват самостоятелност, но може да се нуждаят от помощни средства.

Преди 18 години именно проф. Йорданова и екипът й откриват българското семейство и гена, който причинява заболяването. После симулират болестта в плодови мушички, дроздофили, и разбират повече за развитието ѝ при хората. Интересно е, че един от американските пациенти дори е дарил тялото си за изследване на болестта.

 

