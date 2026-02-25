Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кабинетът проверява поръчка за 10 пъти по-скъпи тестове за рак

В последния си ден предишният здравен министър е възложил поръчка за 10 млн. евро

25 Февр. 2026Обновена
Михаил Околийски
БГНЕС
Михаил Околийски

Служебният кабинет проверява поръчки на завишени цени, сключени в последните дни на предишното правителство в здравното министерство. В кабинета "Желязков" ресорът беше у ИТН, а министър – Силви Кирилов. Дотук новите министри обявиха като съмнителни две поръчки. Едната е за 10 млн. евро за закупуване на тестове за превенция на два вида рак – на дебелото черво и на рака на маточната шийка, причиняван от човешкия папилома вирус (HPV). Другата е за 729 000 евро и е за охрана на сградите на министерството. Поръчките ще бъдат дадени за проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Особено скандално звучи първата поръчка – тя е за тестове, които по пазарни цени трябва да струват 2-3 евро, а по прогнозните на поръчката цената е 10 пъти по-висока – 30-35 евро, обясни днес в Министерския съвет новият финансов министър Георги Клисурски. Премиерът е поискал още днес да стане ясно дали информацията за десеткратното повишение на цените в поръчката е вярно. Ако това е истина, ще имаме още едно обяснение защо ни атакуват от първия ден, коментира Андрей Гюров. 

Българските граждани имат нужда от интервенция в най-ранната фаза на заболяването, затова ресурсът не бива да се харчи неефективно, коментира служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски. Информацията за пазарната цена на тестовете се базира на кампанията за скрининг на рака на дебелото черво, организирана от фондация "Цоцорков".

Вчера Околийски прекрати и процедурата за възлагане на охраната на всички обекти на министерството. Тази поръчка е публикувана на 18 февруари с краен срок 26 февруари и пряко договаряне, а стойността й е 729 000 евро, обясни служебният министър. Решението за прекратяване на процедурата е взето след запознаване с постъпил сигнал. Ще бъде обявена нова процедура, която да гарантира равнопоставено участие на всички заинтересовани кандидати, отговарящи на изискванията, спазвайки условията за конкурентна среда.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

обществени поръчки, министерство на здравеопазването

Още новини по темата

Лекарският съюз брани частните болници от търгове
17 Дек. 2025

ГЕРБ ни навлече дело в съда на ЕС заради частните болници
14 Дек. 2025

Поръчки за десетки милиони са блокирани заради бавен контрол

12 Дек. 2025

Идват 8 млн. лв. за модерни амбулатории
28 Юли 2025

Прекратиха обществената поръчка за иконите

01 Юни 2025

МЗ предупреди за фалшиви реклами с гласа на Ангел Кунчев
29 Май 2025

За 5 години са обявени обществени поръчки за над 132 млрд. лв.

10 Февр. 2025

Кмет пусна обществена поръчка за 1 млн. лв. навръх Коледа

25 Дек. 2024

Цветя, обувки за армията, саниране - корупцията е навсякъде

27 Ноем. 2024

Здравното министерство си търси нова сграда
13 Ноем. 2024

Две министерства спорят кой да купува компютрите за администрацията
04 Ноем. 2024

Забраната за износ на инсулин бе удължена до 17 юли
17 Юни 2024

Властта претърпя пълен провал с поръчки за милиарди

27 Март 2024

МРРБ ще индексира договорите за строителство на тримесечие
06 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?