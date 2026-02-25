Кабинетът проверява поръчка за 10 пъти по-скъпи тестове за рак

Служебният кабинет проверява поръчки на завишени цени, сключени в последните дни на предишното правителство в здравното министерство. В кабинета "Желязков" ресорът беше у ИТН, а министър – Силви Кирилов. Дотук новите министри обявиха като съмнителни две поръчки. Едната е за 10 млн. евро за закупуване на тестове за превенция на два вида рак – на дебелото черво и на рака на маточната шийка, причиняван от човешкия папилома вирус (HPV). Другата е за 729 000 евро и е за охрана на сградите на министерството. Поръчките ще бъдат дадени за проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Особено скандално звучи първата поръчка – тя е за тестове, които по пазарни цени трябва да струват 2-3 евро, а по прогнозните на поръчката цената е 10 пъти по-висока – 30-35 евро, обясни днес в Министерския съвет новият финансов министър Георги Клисурски. Премиерът е поискал още днес да стане ясно дали информацията за десеткратното повишение на цените в поръчката е вярно. Ако това е истина, ще имаме още едно обяснение защо ни атакуват от първия ден, коментира Андрей Гюров.

Българските граждани имат нужда от интервенция в най-ранната фаза на заболяването, затова ресурсът не бива да се харчи неефективно, коментира служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски. Информацията за пазарната цена на тестовете се базира на кампанията за скрининг на рака на дебелото черво, организирана от фондация "Цоцорков".

Вчера Околийски прекрати и процедурата за възлагане на охраната на всички обекти на министерството. Тази поръчка е публикувана на 18 февруари с краен срок 26 февруари и пряко договаряне, а стойността й е 729 000 евро, обясни служебният министър. Решението за прекратяване на процедурата е взето след запознаване с постъпил сигнал. Ще бъде обявена нова процедура, която да гарантира равнопоставено участие на всички заинтересовани кандидати, отговарящи на изискванията, спазвайки условията за конкурентна среда.