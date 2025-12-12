ГЕРБ ни навлече дело в съда на ЕС заради частните болници

Вечното лоби на частните болници в парламента доведе до дело срещу България пред Съда на ЕС заради ината да се спасяват частните лечебни заведения от търгове по закона за обществените поръчки. Европейската комисия съобщи, че е решила да предяви иск срещу страната ни заради неправилно въвеждане на европейските правила за обществените поръчки, съобщиха от комисията в четвъртък.

Проблемът съществува от години и се смята за основна причина у нас едно лекарство в дадена болница да струва 100 лв., а в друга - 1000 лв. ПП-ДБ се опитва многократно да прокара задължение на частните болници да правят търгове като всички останали, но ГЕРБ-СДС го отхвърля. Формалният мотив е фактът, че става дума за частни търговски дружества, макар че собствеността не би следвало да има значение, след като се харчи публичен ресурс - бюджета на НЗОК.

Такива са аргументите и на ЕК. Българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на европейските правила, дори когато те получават над 50 процента финансиране от публични източници, се посочва в съобщението. Това изключване според Закона за обществените поръчки не е в съответствие с определението в правото на ЕС за "публичноправни организации" и това ограничава приложното поле на европейското законодателство. Комисията започна производството за установяване на нарушение през януари 2019 г. и многократно призова България да приведе законодателството си в съответствие с правилата на ЕС, се допълва в съобщението.

Последно такъв проект бе обсъждан през май, като отново беше внесен от ПП-ДБ и дори беше приет на първо четене в пленарна зала, но стигна само дотам. Въпреки че България е внесла изменения, българските законодатели все още не са ги приели официално, посочва и ЕК. Дори и промените да бъдат приети, изглежда, че те въпреки това не биха обхванали всички публично финансирани здравни заведения, което би могло да доведе до продължаване на нарушението. Заради липсата на ясен график (за приемане на законодателните изменения - бел. кор.), ЕК е решила да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Покрай бюджетните закони опозицията отново напомни за този проблем, но напразно.

Европейските правила за обществените поръчки целят да гарантират прозрачни, справедливи и конкурентни тръжни процедури в рамките на единния пазар. Те се прилагат за възлагащи органи, включително публичноправни - категория от субекти, които, макар и да не са публични, се финансират основно от държавата или от други публични органи, посочват от ЕК.

Съгласно европейските правила частноправните субекти трябва да спазват правилата за възлагане на обществени поръчки, когато те отговарят на изискванията, за да бъдат определени като публичноправни органи. Такъв е случаят, когато те 1) са създадени, за да задоволяват нужди от общ интерес, 2) притежават правосубектност и 3) се финансират в по-голямата си част от публични органи или са обект на управление или надзор от тяхна страна.

В България много лечебни заведения отговарят на тези показатели, защото предоставят основни услуги от обществен интерес и получават по-голямата част от финансирането си от Националната здравноосигурителна каса или други публични източници.

Опасенията на ЕК бяха изложени в официално уведомително писмо (2019 г.), последвано от мотивирано становище (юли 2023 г.) и допълнително мотивирано становище (април 2024 г.), след като България не успя да приведе законодателството си в пълно съответствие.