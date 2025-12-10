Поръчки за десетки милиони са блокирани заради бавен контрол

Обществени поръчки за десетки милиони тънат в бавен задължителен контрол. В Агенцията за обществени поръчки няма достатъчен капацитет за изготвянето на становища по документацията и има възложители, които чакат за заветното съгласуване над 5 месеца. Това прави невъзможно спазването на много срокове и поставя под риск изпълнението на проектите.

За това сигнализираха възложители, принудени да преработят драстично графиците на проектите си заради забавени в АОП документи. По всичко личи, че проблемът скоро няма да бъде отстранен, защото изискването за контрол е императивно, а паралелно се движат и приключват големи инвеститорски програми.

Големите забавяния се натрупват заради въведено през 2024 г. изискване всички обществени поръчки над 5 млн. лв. без изключение да минават задължително на предварителен контрол през АОП. Промяната бе гласувана в края на 2023 г. и влезе в сила през 2024 г., като идеята бе да се гарантира законосъобразното изразходване на средствата. Преди въвеждането на задължителното изискване АОП също контролираше, но на случаен принцип и не всички поръчки. Този праг обаче се минава от голям брой възложители и контролът води до големи забавяния, вместо да е от помощ на възложителите.

Големите забавяния вече лъснаха покрай поръчката на Столична община за отпадъците, като кметът Васил Терзиев се оплака от над два месеца забавяне на становището на АОП. Терзиев тогава се усъмни, че забавянето е целенасочено и е в интерес на фирмите, които искат да продължат да държат бизнеса с боклука. Пред "Сега" други възложители разказаха, че се стига до много по-големи забавяния. "При нас чакахме над 5 месеца, като неофициално ни бе обяснено, че много обществени поръчки са над прага от 5 млн. лв. и не сме единствените, които чакат", разказа пред "Сега" възложител. Преди това е минато през още 2 месеца съгласуване, при което са получени коментари. "Това са много критични забавяния, защото после следва още такива при евентуални обжалвания", разказаха експерти.

В ситуация с натрупани големи забавяния заради съгласуване са много общини, които възлагат големи обществени поръчки по инвестиционната програма, финансирана от хазната, много висши училища, които изпълняват големи проекти за ремонт на общежития и други публични възложители с по-големи строителни поръчки. По много от тези програми има крайни срокове за усвояване на отпуснатите бюджети и забавените с проектите си изпълнители се опасяват от загуба на средства. "Ще е необходима гъвкавост спрямо тези срокове, защото забавянията възникват не по наша вина", коментираха възложители в риск от закъснения спрямо крайни срокове. "Съгласуването е само малка част от процедурата. На последната поръчка, която организирахме, получихме оферта от един от кандидат-участниците от 1500 страници, няма оферта под 350 страници", разказаха още възложители.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Законът за обществените поръчки мина през сериозни изменения в края на октомври, 2023 година. Конкретният текст за въвеждане на задължителен контрол на всички обществени поръчки над 5 млн. лв. бе предложен от Божидар Божанов и депутати, като текстът не предизвика коментари при гласуване във водещата правна комисия. В последствие редът за упражняване на контрола бе доуреден в правилника за прилагане на закона. Сега обаче се оказва, че АОП има проблеми с капацитета по осъществяването му.