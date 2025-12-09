Пеевски се скри от собствените си "контрапротести"

Така наречените контрапротести, организирани от ДПС-Ново начало, се проведоха в повече от 20 града в страната тази вечер. Демонстрациите бяха афиширани в подкрепа на кабинета "Желязков", а техният основен слоган беше "Не на омразата".

Ораторите на протестите не пестяха похвалните слова за лидера Делян Пеевски, зоват за стабилно правителство и заедност. Членове и активисти на партията на Делян Пеевски, срещу когото през миналата седмица протестираха стотици хиляди хора в най-големите градове на страната, заявиха, че действат "срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията", както и срещу "провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото".

"Контрапротестите" се проведоха ден преди планираните нови демонстрации в центъра на София и в големите градове, където протестиращи ще настояват за оставка на правителството.

В център на събитията тази вечер се превърна Кърджали - събирането на хора, подкрепящи кабинета, обаче изглежда по-скоро в политически митинг с елементи на шоу програма. Кметовете на 7-те общини в областта отчетоха постигнатото от тях и се кълняха, че работят за хората.

Участниците в събитието бяха масово докарвани с автобуси на пл. "Освобождение" и на място им бяха раздавани предварително разпечатани плакати. Принтираните послания гласяха: "Асен Василев, вие сте в криза", "Радев, кажи си за Боташ", "Всички сме граждани на България! Няма втора класа хора!".

Малко след началния час 18:00 на площада се бяха събрали около 2000 души. На изградената сцена изпълнител изпя "Моя страна, моя България", прозвуча и националният химн. Цялото събитие приключи за 69 минути. Идеологът на "контрапротестите" и лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски така и не се появи, но беше прожектиран на видеостени как вчера посети града и дори ходи пешком за кратко по улицата, заобиколен плътно от охрана, облечена небрежно, и от партийни деятели. Пешеходната процесия вчера бе съпътствана от няколко скъпи коли и бус.

Пеевски не се появи и на нито едно от 20-те места, където партията му организира демонстрации в крайна сметка в негова подкрепа. "Не на омразата", какъвто е слоганът им, би трябвало да е "Не на омразата срещу Пеевски", защото огромните протести в София и другите големи градове са срещу Пеевски и модела "Пеевски-Борисов". Никой не протестира срещу други етноси, както се опитва да внуши лидерът на ДПС-НН.

Паралелно се изявяваха и симпатизантите и членовете на партията в Белица, където хората се събраха на площада под звуците на песента за България, изпълнявана от Веселин Маринов. Контрапротестиращите издигнаха плакати, на които са ликовете на лидерите от ПП-ДБ, а върху тях има надпис "Мафия". "Жълтите павета не са България" и "С вас сме, г-н Пеевски" пък бяха част от надписите на плакатите в града.

В същото време председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково - Исмаил Себахтин Исмаил, обяви във Фейсбук профила си, че е подал оставка заради "несъгласие с политическата представителна група".

ДУМИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА

Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протеста на свободните хора. Това каза държавният глава Румен Радев пред журналисти, предаде БТА.

Управляващите изобретиха нов жанр – протест в подкрепа на властта, каза президентът. Навремето на това му викахме манифестации, но то не може да скрие очевидното – недоволството е масово, допълни държавният глава.

По неговите думи в момента службите и специализираните структури на МВР са заети и впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти. Това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност, каза Радев. Призовавам служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и избягат със своите частни самолети, каза Радев.

На въпрос към президента дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция той отговори: „ще го направя, когато най-малко го очакват“.

Същите тези олигарси, които стоят отгоре и консумират цялата власт, на всичкото отгоре те организират и правят опити за етническо разделение. България не им е бащиния, България е на всички българи – на млади и стари, а площадът не е място за разделяне, а за единение. Който дели българите на етнос или на поколения, работи за своите партийни интереси, а не за България. Призовавам, когато протестираме, да спазваме закона и да не забравяме най-важното, за какво сме се събрали – вярата, че България на закона е възможна и заедно сме по-силни от мафията, каза още президентът.

ЗАБРАНА

По-рано днес кметът на Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед, с която забранява митинга в подкрепа на правителството, който ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски се канеше да проведе тази вечер в градския парк. Подобни прояви са насрочени за много места в страната, но е и за София.

В заповедта на кмета, която той е пуснал и във Фейсбук, се обяснява, че след като станало ясно, че ще има протест на ДПС в Ботевград, се надигнало обществено възмущение. То било породено от предположението, че тъй като в Ботевград няма активна местна структура и сериозна подкрепа за ДПС, то в събитието ще участват поддръжници от други населени места, но "масовостта и посланията на митингуващите, отправени именно от Ботевград, ще направят внушение, че се изразява мнение и се оказва автентична подкрепа от местната общност".

В заповедта пише още, че усещането е за подмяна на представителността. "Жителите на Ботевград масово не припознават идеите, политиките и най-вече методите за налагане на тези политики на ДПС", се казва в мотивите на кмета.

Той обяснява и че в социалните мрежи има много призиви за контрапротест срещу събитието на Пеевски и това би довело до риск от провокации, ескалиране и дори физически сблъсъци. Полицейското управление не може да осигури нужното сериозно присъствие.

Затова "в името на опазване на обществения ред и сигурността на гражданите" кметът забранява проявата на ДПС. Заповедта му може да обжалва в съда, но това не спира изпълнението ѝ.

Освен в Ботевград, митинг няма да има и в Севлиево, съобщи "Севлиево онлайн". Градът не беше в списъка, разпространен от пресцентъра на партията, но в личния си профил във фейсбук лидерът на партията за област Габрово Хасан Хаджихасан призовава за "мирен протест", като уточнява, че "събитието има за цел да изрази стремежа на хората към миротворчество, единство, разбирателство и съпричастност".

В същото време стана ясно, че ГЕРБ ще подкрепи контрапротеста на ДПС-Ново начало в Стара Загора. Младежите на ГЕРБ обявиха, че ще излязат в подкрепа на проевропейския път на страната, приемането на еврото и политическата стабилност. Те заявяват, че са против оставка на правителството и предсрочни избори в момента, когато България е на прага на членство в еврозоната. Така Стара Загора се очертава като първия град, в който заедно ще митингуват представители на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало.

Без Ботевград и Севлиево, ДПС-Ново начало обяви днес протести в Белица, Руен, Провадия, Велико Търново, Видин, Враца, Крушари (област Добрич), Кърджали, Кюстендил, Луковит, Монтана, Сърница, Плевен, Асеновград, Разград, Ветово (област Русе), Дулово, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.