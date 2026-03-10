Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Великденските добавки ще са два вида и за 1,6 млн. пенсионери

Най-бедните ще получат по 50 евро, а хората с пенсия до 620,20 евро – 20 евро

10 Март 2026Обновена
От години не е имало празнични добавки за толкова много пенсионери.
БГНЕС
От години не е имало празнични добавки за толкова много пенсионери.

1,6 млн. пенсионери ще получат великденски надбавки, обяви социалното министерство. Очаква се утре кабинетът да разгледа предложението, като от години не е имало такъв широк обхват на мярката.

Този път надбавките ще са два размера. По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 г. Това е и традиционната линия, която се ползва за достъп до помощта.

Вторият вид надбавка ще е 20 евро и ще е за пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 322,37 евро, т.е. за пореден път е по-ниска от линията на бедност. Това означава, че хората на минимална пенсия ще получат по 50 евро.

Предложението се внася от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти, посочват от социалното министерство. На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет. Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата, обясняват оттам.

Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.

С това се слага край на депутатските упражнения по темата, която е силно желана за приписване на заслуги към възрастните преди изборите. Този стремеж се вижда и във внимателно формулираното съобщение на социалното министерство, което разнася заслугата по всички линии в служебното правителство.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

великденски добавки

Още новини по темата

За пръв път и родители ще получават добавки за Коледа и Великден
14 Яну. 2026

Празничните добавки влизат в закон
18 Ноем. 2025

Пенсионерите имат още седмица да вземат великденската си добавка
20 Апр. 2025

Великденските добавки ще се плащат с пенсиите от 7 април
03 Апр. 2025

Близо 687 000 пенсионери ще получат 50 лв. добавка за Великден

02 Апр. 2025

Ще има 50 лв. добавка за Великден за бедните пенсионери

28 Март 2025

НОИ обясни защо хората с увреждания нямат добавка
29 Апр. 2024

От 26 април НОИ плаща великденските добавки
24 Апр. 2024

Предизборният парламент идва със скандали и гняв
17 Апр. 2024

Добавките ще се плащат от 26 април, а пенсиите - от 7 май
12 Апр. 2024

Великденските добавки ще са 100 лв., но не за всички
10 Апр. 2024

И БСП предложи великденски добавки за всички пенсионери
08 Апр. 2024

В този формат добавките обслужват партии, не пенсионери
06 Апр. 2024

НОИ успокои, че има пари и за добавки, и за 11% от юли
04 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?