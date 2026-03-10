Великденските добавки ще са два вида и за 1,6 млн. пенсионери

БГНЕС От години не е имало празнични добавки за толкова много пенсионери.

1,6 млн. пенсионери ще получат великденски надбавки, обяви социалното министерство. Очаква се утре кабинетът да разгледа предложението, като от години не е имало такъв широк обхват на мярката.

Този път надбавките ще са два размера. По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 г. Това е и традиционната линия, която се ползва за достъп до помощта.

Вторият вид надбавка ще е 20 евро и ще е за пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 322,37 евро, т.е. за пореден път е по-ниска от линията на бедност. Това означава, че хората на минимална пенсия ще получат по 50 евро.

Предложението се внася от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти, посочват от социалното министерство. На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет. Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата, обясняват оттам.

Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.

С това се слага край на депутатските упражнения по темата, която е силно желана за приписване на заслуги към възрастните преди изборите. Този стремеж се вижда и във внимателно формулираното съобщение на социалното министерство, което разнася заслугата по всички линии в служебното правителство.