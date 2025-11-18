Празничните добавки влизат в закон

Общата солидарност на обществото изисква подпомагане на всички нуждаещи се по празниците и това трябва да се случи чрез системата на социалното подпомагане. Това обяви днес в пост във "Фейсбук" председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева.

С тази идея Сачева изпраща писмо на социалния министър Борислав Гуцанов, в което иска след анализ на практиката в други страни министърът да предложи "конкретни законодателни решения за създаване на нов вид подпомагане/добавка за лица и семейства два пъти годишно преди най-светлите празници, при отчитане на всички подоходни и имуществени критерии на лицата". Срокът, който Сачева дава на министерството да представи предложенията, е 20 декември.

„Има сериозна логика в предложението”, коментира Гуцанов. Той допълни, че самият процес на определяне кой ще може да се възползва от тези помощи и какви ще бъдат критериите представлява сериозен обем от работа и не може да стане факт за тази година. Министърът обяви, че е поискал разчети от НОИ, за да се види какъв обхват би имала добавката за тази Коледа и колко ще струва.

Вкарването на добавките в закон и прехвърлянето им към социалното подпомагане е принципно решение, за което се говори от години като контрапункт на "личните" жестове и реклама, която политиците си правят всяка година с тези пари. "Личният" жест беше особено силна традиция при управлението на Бойко Борисов. Обсъжданата промяна обаче ще доведе до по-различна група получатели от сегашната. Сега добавки получават пенсионери с определен сбор от пенсии и други плащания от НОИ, без значение какви допълнителни доходи и имущество имат. Празнични "екстри" в социалното подпомагане например няма. През социалната система, както се вижда и от писмото на Сачева, страничните доходи и имотите вече ще придобият значение. Така голяма част от пенсионерите, които са свикнали с добавките, ще останат без тях и това няма да се приеме безболезнено.

ОЩЕ ИНИЦИАТИВИ

Тази година около шансовете за коледни добавки се вихри особено интензивна политическа активност. Първо Сачева попари надеждите, като каза, че бюджетът няма възможност да плати допълнително на пенсионерите за Коледа. После премиерът Росен Желязков все пак остави вратата полуотворена с реплика, че ако има възможност, ще даде добавки.

Днес Делян Пеевски направо поиска финансовият министър Теменужка Петкова да осигури коледно плащане на пенсионерите със съвсем конкретни параметри - сумата да е 110 лв., за да покрие инфлацията, натрупана спрямо миналогодишната добавка от 100 лв., и да се полага на пенсионерите под линията на бедност, т.е. на тези, на които сборът от пенсии, други добавки и компенсации е до 638 лв.

Пеевски припомня, че миналата година изплащането на 100 лв. на пенсионерите под линията на бедност струваше 33,1 млн. лв. Тогава обаче имахме рядък случай минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да е над линията на бедност, поради което добавки получиха около 330 000 възрастни. Затова и сумата беше по-висока от обичайните 50 лв. След това за Великден минималната пенсия вече беше изпаднала под линията на бедност и имащите право на добавка бяха близо 687 000 пенсионери, или над два пъти повече спрямо Коледа. Общата необходима сума беше близка до коледната - 34,4 млн. лв., вероятно затова и управляващите избраха 50 лв. вместо 100.

След осъвременяването на пенсиите от 1 юли част от получилите великденска добавка са успели да преминат от другата страна на линията на бедност, но минималната пенсия остава под нея - 630,50 лв., поради което хората с право на добавка никак няма да са малко. По последни данни на НОИ пенсионерите, получаващи основна пенсия до и точно 630,50 лв. са 812 787 души. Част от тях са над линията на бедност заради различните добавки, които получават - вдовишки, за чужда помощ и пр. (онлайн статистическите справки за най-актуалните данни дават само основни размери на пенсията).

ПОПУЛИЗЪМ

Празничните добавки винаги са били арена на невъздържан популизъм, но тук Делян Пеевски излезе с едни гърди пред останалите, като пише до Теменужка Петкова, че членовете на ПГ на "ДПС-Новото време" ще дарят 12-ата си заплата "като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки за българските пенсионери". Групата на Пеевски е от 29 депутати.