Пенсиите и коледните добавки ще бъдат плащани след 5 декември

Днес, 14:31
БГНЕС

Изплащането на пенсиите за декември чрез пощенските станции ще започне на 5 декември и ще завърши на 19 декември, съобщи НОИ. Сумите, които се превеждат по банков път, ще бъдат преведени на 5 декември. Заедно с пенсиите ще бъдат изплатени и приетите с правителствено постановление коледни добавки от 120 лв.

Еднократната "коледна" сума към пенсиите ще получат хората, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 000 души.

На 2 декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец пък е 15 декември.

Информацията за всички видове плащания се актуализира всеки месец. Достъпна е през интернет страницата на НОИ, рубрика „Календар на плащанията“.

 

