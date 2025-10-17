НОИ проверява за измами и вече отпуснати пенсии

Измамите с деклариране на несъществуващ стаж от първа и втора категория труд остават едни от най-често срещаните при пенсиите. Това става ясно от материал за най-честите опити за злоупотреба, с които се сблъскват служителите на НОИ-Габрово. Той е публикуван в най-новия информационен бюлетин на института за тази година.

Една година стаж от първа категория се зачита за три години стаж от трета, поради което хора с недостигащ стаж опитват с подобни схеми да си набавят липсващите години за пенсия. Сред разпространените измами е и вписването на периоди, за които няма данни в първичните документи и ведомостите за заплати. Има случаи, в които служителите издават документи за стаж, без за него да има следи в архивите, само по твърдения на кандидат-пенсионера.

Любопитен детайл от справката за работата на поделението са повторните проверки на вече отпуснати пенсии. През 2024 г. и първото полугодие на 2025 г. са разгледани съществуващи пенсии, свързани с 511 фирми, като два случая са предадени на прокуратурата за образуване на досъдебни производства.

Под лупа

Всички осигурители с признаци на нередности се включват в електронен списък за наблюдение, което предотвратява бъдещи неправомерни плащания. Факторите, довеждащи до проверка, са краткотрайни трудови договори, високи заплати при ниска квалификация, внезапно увеличен доход или липса на вноски.

Данните на НОИ в Габрово показват, че само в тази област почти 250 фирми не са внесли осигурителни вноски към лицата, работещи във фирмите им през 2024 г. и първата половина на 2025 г. Разбивката по години показва, че за последната година и половина броят на фирмите, които не са ги внесли, са се увеличили драстично. За първото полугодие на настоящата година те са 63, а за цялата 2024 г. – 186. През 2023 г. те са били едва 43 за цялата година. Миналата година са проверени рекорден брой осигурители - 250, при 201 за 2024 г., но въпреки това увеличението е пропорционално много по-голямо от очакваното.

За периода от 2021 г. до 30 юни т.г. са приети общо 310 801 основни документа за временна неработоспособност, при население в Габрово малко под 100 000 души, пише още в материала. Броят на предадените случаи за проверка по линия на плащанията от НОИ за този период е 3119, като най-голям е броят през 2023 г., когато са били 865. Впечатление прави, че за първата половина на настоящата година са приети 486 документа, а за цялата 2024 г. те са били по-малко – 358. 48 809 случая за последните 5 години са изпратени за проверка при съмнение в медицинската документация — 15,7% от всички документи. Най-много са през 2023 г. – 11 122 случая.

283 от всички 9910 новорегистрирани лица, кандидатстващи за парични обезщетения за безработица, също са били предадени към контролните органи на ведомството. Общият брой на предадените документи за проверка е намаляващ през годините. През 2021 г. те са били 73, а през 2024 г. - 53. От началото на настоящата година проверените лица са 29 на брой.

Установени са редица случаи и на документи с невярно съдържание за осигурителен стаж и доход. Има случаи на фиктивни трудови договори, включително с починали собственици на фирми, при които счетоводители са подавали данни срещу заплащане. Обикновено собствениците на тези фирми са малоимотни или малограмотни лица, които не упражняват реална дейност.