МВР атакува пункт за технически прегледи заради измами с вредните газове

МВР и ИА „Автомобилна администрация“ атакуваха пункт за годишни технически прегледи, като твърди, че е разбита схема за множество измами и пускане на автомобили с вредни газове над допустимото. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното министерство.

На 8 август, след получена оперативна информация, служители на „Икономическа полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи са провели специализирана полицейска операция в пункт за извършване на годишни технически прегледи в района на Сточна гара.

В хода на проверката полицейските служители установили тръбопровод, свързващ газ-анализатора със сонда, към единия край на която бил присъединен маркуч. Проследявайки го, служителите забелязали, че влиза в офисното помещение през прикрита дупка в стената. В съседното помещение същият маркуч бил присъединен към бутилка за газ с прикрепен редуцил-винтил към нея, заедно с два монометъра. От клапана на редуцил-вентила се коригира количеството подаван газ от бутилката, който смесен с газовете от автомобила, довежда до разреждане или насищане на сместа. По този начин се цели покриване на екологичните норми на категорията на съответния автомобил, твърди МВР.

Според нормативните изисквания прегледът задължително трябва да бъде осъществен като сондата на газ-анализатора се постави в ауспуха на проверявания автомобил, без да има други свързани устройства по пътя на газовете, които биха довели до промяна на концентрацията им. Газ-анализаторът се използва за измерване на вредните емисии при бензиновите автомобили за допустимостта им при преминаването на годишен технически преглед.

Съгласно нормативната уредба лекият автомобил в дадената категория следва да покрива определени изисквания за наличие на въглероден оксид в газовете. Наличието на допълнителна система, включена към основната, влияе пряко върху концентрацията на измерваните газове и по този начин се осъществява манипулиране на данните. В случая информацията, която се подава в ИА „Автомобилна администрация“ не отговаря на стойностите, които показва автомобилът, обект на диагностика, а изготвеният протокол е с невярно съдържание, пишат още от МВР.

По случая е образувано досъдебно производство. Иззети са газовата бутилка и множество инкриминирани протоколи.

В хода на проверката служителите установили и злоупотреба с лични данни – в протоколите за извършен ГТП на повече от 100 автомобила били вписани данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.