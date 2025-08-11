Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР атакува пункт за технически прегледи заради измами с вредните газове

Иззети са средство за техническа манипулация и множество протоколи с невярно съдържание

Днес, 14:44
МВР показва как е ставала измамата
МВР
МВР показва как е ставала измамата

МВР и  ИА „Автомобилна администрация“ атакуваха пункт за годишни технически прегледи, като твърди, че е разбита схема за множество измами и пускане на автомобили с вредни газове над допустимото. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното министерство.

На 8 август, след получена оперативна информация, служители на „Икономическа полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи са провели специализирана полицейска операция в пункт за извършване на годишни технически прегледи в района на Сточна гара.

В хода на проверката полицейските служители  установили  тръбопровод, свързващ газ-анализатора със сонда, към единия  край на която  бил присъединен маркуч. Проследявайки го, служителите забелязали, че влиза в офисното помещение през прикрита дупка в стената. В съседното помещение същият маркуч бил присъединен към бутилка за газ с прикрепен редуцил-винтил към нея, заедно с два монометъра. От клапана на редуцил-вентила се коригира количеството подаван газ от бутилката, който смесен с газовете от автомобила,  довежда до разреждане или насищане на сместа. По този начин се цели  покриване на  екологичните норми на категорията на съответния автомобил, твърди МВР.

Служители на отдел Икономическа полиция-СДВР разкриха измама в пункт за годишни технически прегледи
Иззети са средство за техническа манипулация и множество инкриминирани протоколи. Установена е и злоупотреба с личните данни в протоколите за ГТП на над 100 ...
YouTube

Според нормативните изисквания прегледът задължително трябва да бъде осъществен като сондата на газ-анализатора се постави в ауспуха на проверявания автомобил, без да има други свързани устройства по пътя на газовете, които биха довели до промяна на концентрацията им. Газ-анализаторът се използва за измерване на вредните емисии при бензиновите автомобили за допустимостта им при преминаването  на годишен технически преглед.

Съгласно нормативната уредба лекият автомобил в дадената категория следва да покрива определени изисквания за наличие на въглероден оксид в газовете. Наличието на допълнителна система, включена към основната, влияе пряко върху концентрацията на измерваните газове и по този начин се осъществява манипулиране на данните. В случая информацията, която се подава в ИА „Автомобилна администрация“ не отговаря на стойностите, които показва автомобилът, обект на диагностика, а изготвеният протокол е с невярно съдържание, пишат още от МВР.

По случая е образувано досъдебно производство. Иззети са газовата бутилка и множество инкриминирани протоколи.

В хода на проверката служителите установили и злоупотреба с лични данни – в протоколите за извършен ГТП на повече от 100 автомобила били вписани данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

годишни технически прегледи, МВР, измами

Още новини по темата

Полицията разби наркогрупа в София
09 Авг. 2025

Битката не е срещу пожарите, а за власт и един милиард

09 Авг. 2025

Премиерът ще вкарва изкуствения интелект в МВР
01 Авг. 2025

Трима загинаха при тежка катастрофа край Елин Пелин
26 Юли 2025

ГДБОП предупреждава, че от нейно име масово се мами за банкови сметки
22 Юли 2025

НОИ проверява инвалидни пенсии с шофьорски книжки
21 Юли 2025

Полицай изнудвал бизнесмен с данни от МВР, за да му дава подкупи
15 Юли 2025

"Локалите" нокаутираха държавата
12 Юли 2025

Мъж е в "Пирогов" след спречкване с 14 младежи

08 Юли 2025

Млада майка се оплака от полицейски стрелби и я глобиха
04 Юли 2025

Украинци с българско гражданство са в схема за измами за милиони
01 Юли 2025

Кабинетът и Радев вече съгласуват нов главен секретар на МВР
20 Юни 2025

МВР променя правилата за охрана заради скандала с ламборгинито
19 Юни 2025

"Локали" атакуваха момче в метрото, за да му вземат скъпи маратонки
19 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар