На МВР му е твърде скъпо да се раздели с пенсионерите си

МВР ще продължи да държи на работа служителите си, които получават и пенсия, и заплата. Причината е, че ще му излезе много скъпо да ги освободи, тъй като по закон всеки от освободените служители с 20 години стаж, трябва да получи 20 заплати обезщетение. Това става ясно от писмо на заместник вътрешния министър Филип Попов, изпратено до Централния полицейски синдикат в края на миналата седмица. За него първо писа "Свободна Европа", но и "Сега" се сдоби с документа.

В писмото се казва, че "прекратяването на служебните правоотношения на държавните служители със статут по Закона за МВР, придобили и/или упражнили право на пенсия, ще доведе до съществено увеличение на броя на незаетите щатни бройки за полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението". Това пък щяло да се отрази на способността на министерството да си върши работата.

Държавните служители със статут по Закона за МВР - полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението, подлежат на първоначална професионална подготовка. "Усвояването на вакантни длъжности е продължителен процес и изисква финансови ресурси", продължава писмото. И допълва, че "прекратяване на правоотношенията на служителите със статут по Закона за МВР, упражнили правото си на пенсия, ще генерира огромен финансов недостиг, предвид всички обезщетения, които следва да им бъдат изплатени".

Колкото до чиновниците в МВР, по Закона за държавния служител, техните договори се прекратяват с предизвестие от 1 месец, при придобито право на пенсия.

А тези на трудов договор, които са пенсионери, "заемат длъжности, изискващи квалификация като огняр, дърводелец, водопроводчик, електромонтьор и т.н., които са изключително рядко притежавани от кандидатите за назначаване в МВР", се казва в писмото. Други длъжности, на които се назначават пенсионери, са за охрана на обекти на МВР. Тези длъжности са с ниско възнаграждение и за тях трудно се намират кандидати, които не са пенсионери, пише още Попов.

Проблемът с пенсионерите в МВР е провокиран от поправка, приета през 2015 г., която успоредно въвежда ранно пенсиониране на служителите на МВР, навършили 54 години и 2 месеца, и забранява те да бъдат освобождавани, докато не навършат 60 години.

Резултатът е, че броят на пенсионерите в системата, които продължават да работят, расте всяка година. Според данни, актуални към ноември тази година, в момента в министерството работят 6658 пенсионери, включително 4779 полицаи и пожарникари.

Това пречи на кариерното израстване на по-младите служители, тъй като повечето пенсионери в МВР са на началнически позиции заради големия си стаж. Освен това те получават големи заплати и бонуси, които с всяка година увеличават все повече размера на обезщетението от 20 заплати, което ще им бъде изплатено, когато най-накрая напуснат.

Бившият вътрешен министър Веселин Вучков от години призовава за решаването на този проблем. През последното десетилетие начело на МВР се смениха общо десетима министри, но нито един от тях не предприе действия по тази тема.

Вучков нееднократно предупреждава, че докато този проблем не бъде решен, той ще става все по-голям, защото общата сума, необходима за освобождаване на пенсионерите, непрекъснато ще се увеличава.

На този фон бюджетът за МВР расте всяка година, като над 90% от него традиционно се харчат само за заплати и осигуровки на служителите. По закон държавата плаща осигуровки в размер на 74% от заплатата на всеки полицай и пожарникар. В проектобюджета за 2026 г. управляващите предлагат издръжката на вътрешното министерство да надхвърли 4,6 млрд. лв. В началото на тази година заплатите в системата бяха увеличени с 50%, а след 1 януари се предвижда ново увеличение с още 12%. Така, ако пенсионерите бяха освободени до края на м.г., обезщетенията щяха да са много по-малка сума.

