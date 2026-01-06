Е-досиетата за стаж и пенсии вече са в нов портал

Националният осигурителен институт прехвърли всички административни и справочни услуги за обезщетения, пенсии, осигуровки, осигурителен стаж и пр. в нов Единен портал за електронни услуги. Всички съществуващи до момента отделни справочни електронни услуги са интегрирани в платформата и достъпът до тях се осъществява чрез нея, съобщиха от института.

Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП. Не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни. В поле „Идентификатор“ се въвежда ЕГН/ЛНЧ.

Чрез портала се осигурява:

достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии;

заявяване на електронни услуги. Необходима е автентикация и еднократно въвеждане на електронен адрес за контакт при извършване на услугата в автоматично създаден профил на потребителя;

достъп до портали за подаване на данни от задължени лица. Това включва достъп без промяна до: Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (подаване на данни с удостоверения №9, 10 и 11 по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване); Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и Е-протокол за профилактика и рехабилитация.

Част от справките от известно време са достъпни и с ПИК на НАП, но прогнозният размер на пенсията - една от най-любопитните справки за осигурените, може да се види само с ПИК на НОИ, който може да се извади онлайн само с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена от Контактния център на телефон 0 700 14 802.