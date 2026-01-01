НОИ коригира пенсии заради фалшив стаж отпреди 1990 г.

Фалшивият стаж продължава да е сред най-често срещаните измами при пенсиите, показва любопитен материал за разкритите злоупотреби от териториалното поделение на НОИ в Русе, публикуван в последния информационен бюлетин на института. За последните 4 г. експертите в Русе са проверили 161 съмнителни случая на пенсии.

По информация за заличени данни за осигурители в регистъра за осигурени лица са коригирани пенсиите на петима души, за които е безспорно доказано, че са подавани фиктивни данни за осигуряване, без реално да са работили, а пенсиите на други двама пенсионери са отменени. И в двата случая на отмяна на пенсията става въпрос за стаж, положен преди 1 януари 1990 г. в софийска фирма. Това показва, че опитите за представяне на фалшиви стажове преди 1 януари 1997 г. продължават, посочват от НОИ.

При някои проверки се установяват рискови осигурители, в резултат на което стажът от тях не се зачита. По този ред са проверени над 300 лица само в Русе в последните пет години.

От 2023 г. се наблюдава увеличение на гражданските дела за установяване на стаж по съдебен ред. Тези производства също са механизъм за злоупотреби винаги когато кандидат-пенсионерите претендират за признаване на трудов/осигурителен стаж при вече прекратени осигурители или претендират за периоди със заличени данни в резултат на влезли в сила задължителни предписания след ревизионно производство. При извършените проверки се установява, че дружествата въобще не осъществяват търговска дейност, а лицата не полагат труд, обясняват от НОИ.

В материала е разказан и интересен случай за измама от цяло семейство - баща, майка и син, "работили" при един и същи рисков осигурител. Те искат преизчисляване на пенсията пак по линия на рисков осигурителен. Пенсиите им са преизчислени, но след проверка се установява, че осигурителят е фиктивен. Пенсионните разпореждания са отменени и при тримата и е формиран дълг, който сега ще трябва да плащат.