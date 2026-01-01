Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НОИ коригира пенсии заради фалшив стаж отпреди 1990 г.

Повече хора водят дела за доказване на стаж

Днес, 08:58
Опитите да се докаже несъществуващ стаж, особено в по-тежка категория са сред най-често разпространените.
Pixabay
Опитите да се докаже несъществуващ стаж, особено в по-тежка категория са сред най-често разпространените.

Фалшивият стаж продължава да е сред най-често срещаните измами при пенсиите, показва любопитен материал за разкритите злоупотреби от териториалното поделение на НОИ в Русе, публикуван в последния информационен бюлетин на института. За последните 4 г. експертите в Русе са проверили 161 съмнителни случая на пенсии. 

По информация за заличени данни за осигурители в регистъра за осигурени лица са коригирани пенсиите на петима души, за които е безспорно доказано, че са подавани фиктивни данни за осигуряване, без реално да са работили, а пенсиите на други двама пенсионери са отменени. И в двата случая на отмяна на пенсията става въпрос за стаж, положен преди 1 януари 1990 г. в софийска фирма. Това показва, че опитите за представяне на фалшиви стажове преди 1 януари 1997 г. продължават, посочват от НОИ.

При някои проверки се установяват рискови осигурители, в резултат на което стажът от тях не се зачита. По този ред са проверени над 300 лица само в Русе в последните пет години.

От 2023 г. се наблюдава увеличение на гражданските дела за установяване на стаж по съдебен ред. Тези производства също са механизъм за злоупотреби винаги когато кандидат-пенсионерите претендират за признаване на трудов/осигурителен стаж при вече прекратени осигурители или претендират за периоди със заличени данни в резултат на влезли в сила задължителни предписания след ревизионно производство. При извършените проверки се установява, че дружествата въобще не осъществяват търговска дейност, а лицата не полагат труд, обясняват от НОИ.

В материала е разказан и интересен случай за измама от цяло семейство - баща, майка и син, "работили" при един и същи рисков осигурител. Те искат преизчисляване на пенсията пак по линия на рисков осигурителен. Пенсиите им са преизчислени, но след проверка се установява, че осигурителят е фиктивен. Пенсионните разпореждания са отменени и при тримата и е формиран дълг, който сега ще трябва да плащат.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НОИ

Още новини по темата

Е-досиетата за стаж и пенсии вече са в нов портал
06 Яну. 2026

НОИ изключва старите е-услуги заради нов портал
11 Дек. 2025

Пенсиите и коледните добавки ще бъдат плащани след 5 декември
28 Ноем. 2025

Средната пенсия намалява леко през септември
21 Ноем. 2025

НОИ проверява за измами и вече отпуснати пенсии
19 Окт. 2025

НОИ пуска единен портал за е-услуги
08 Окт. 2025

Средната пенсия надхвърли 1000 лв. след швейцарското правило
18 Авг. 2025

Опозицията помогна на управляващите да изберат шефове на НОИ
24 Юли 2025

НОИ проверява инвалидни пенсии с шофьорски книжки
21 Юли 2025

ГЕРБ изненада с номинацията си за управител на НОИ
02 Юли 2025

IT специалист осъди НОИ с изкуствен интелект и без адвокат
29 Юни 2025

Започва избор на нов управител на НОИ
18 Юни 2025

КС махна забраната да се плаща за адвокат при оспорване пред НОИ
05 Юни 2025

86 218 пенсионери получават над 2000 лв. пенсия
20 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?