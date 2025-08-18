Средната пенсия надхвърли 1000 лв. след швейцарското правило

Средната пенсия у нас за пръв път надхвърли 1000 лв. след осъвременяването на пенсиите от 1 юли с 8,6% по швейцарското правило. Размерът за месец юли е 1015,22 лв., съобщи Националният осигурителен институт. В сравнение със същия месец на 2024 г. средният размер е по-висок с 81,28 лв. (8,7%).

Разходите на държавното обществено осигуряване за половин година са 15,36 млрд. лв., което е 56,1% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 1,6 млрд. лв. Само пенсиите струват над 13,6 млрд. лв. Спрямо същия период на 2024 г. разходите за пенсии са с 1,5 млрд. лв. (12,4%) повече. Приходите са 8,54 млрд. лв., което е 56,1% изпълнение на плана. Недостигът е покрит с трансфер от бюджета, който вече е 6,853 млрд. лв.

Пенсионерите продължават да се увеличават. През юли те са 2 057 397, което е увеличение с 11 431 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г.