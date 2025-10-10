Работещ пенсионер увеличи пенсията си с 385,76 лв.

Работещ пенсионер е успял да увеличи пенсията си с 385,76 лв. благодарение на допълнителния стаж. Това показват резултати от служебното преизчисляване на пенсиите, което НОИ прави ежегодно от 1 април при наличие на дори един ден допълнителен стаж през предходната година. Данните са публикувани в най-новия брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт. Тази година служебно преизчислените пенсии са 363 701, с 12 983 повече спрямо 2024 г. Отделно 91 298 пенсии се преизчисляват по желание на пенсионера.

Средното увеличение на пенсиите за осигурителен стаж и възраст е 16,36 лв., което е малко по-добър резултат в сравнение с 2024 г. (14,82 лв.). За инвалидните пенсии увеличението е с 9 лв. средно. Пенсионер е успял да увеличи пенсията си с 385,76 лв. При инвалидните пенсии има увеличена със 174,93 лв. Като цяло обаче увеличението за повечето пенсионери не е голямо. За 80 487 пенсии увеличението е между 1 и 10 лв., за 66 557 - между 10 и 20 лв. Над 20 лв. увеличение се отчита при 51 745 пенсии, което е 14,23% от общия брой преизчислени пенсии. Общо за 202 409 пенсии е посочено, че имат някакво увеличение. От това следва, че 161 292 пенсии са останали без увеличение въпреки допълнителния стаж.

И за служебното преизчисляване, и за това по желание е достатъчно човек да има поне един ден осигурителен стаж през предходната година. Двете процедури обаче са доста различни като начин на изчисление. При служебното преизчисляване се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото й отпускане, след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.

При преизчисляването по заявление на пенсионера се определя нов размер на пенсията, като се включва не само стажът, но и осигурителният му доход. По този начин се изчисляват нов индивидуален коефициент и нов размер на пенсията. Когато новият индивидуален коефициент е по-нисък от първоначалния, новият размер на пенсията се определя само въз основа на данните за стажа. Включването на осигурителния доход в преизчисляването е по-благоприятно, ако този доход е достатъчно висок, за да доведе до изчисляване на по-висок индивидуален коефициент при определянето на размера на пенсията, отбелязват експертите от НОИ. Тук, освен това, пенсиите се преизчисляват от първо число на месеца, следващ месеца на самото подаване, както и от същата дата през всяка следваща календарна година, докато служебното преизчисляване е от 1 април за предходната година.

35% от служебно преизчислените пенсии на работещи пенсионери са инвалидни, което означава, че тези пенсионери имат 50 и над 50% трайно намалена работоспособност, но продължават да се трудят. 128 687 са служебно преизчислените пенсии за инвалидност поради общо заболяване тази година, а "обикновените" пенсии за осигурителен стаж и възраст са 234 085 броя. Активният живот и интеграцията са основна цел на подкрепата за хора с увреждания, но данните повдигат въпроса и колко от тези пенсии се дават за реално намалена работоспособност. Наскоро например бившият вътрешен министър Веселин Вучков коментира, че всеки десети служител в МВР е с ТЕЛК.

Повечето пенсионери имат между 1 и 12 месеца допълнителен стаж след отпускането на пенсията - 157 183 души. Остава относително висок делът на пенсионерите (127 230), на които служебно е зачетен допълнително положен осигурителен стаж между 1 и 5 години. Намалява броят на пенсионерите, на които е зачетен стаж под 1 месец (31 412 при 33 156 пенсионери през 2024 г.).