Всеки десети в МВР е с ТЕЛК!

В МВР освен увеличаването на бюджета за възнаграждения, заплати, осигуровки преди 9-10 месеца, на практика реформа там не се случва, каза в предаването (О)позиция бившият вътрешен министър Веселин Вучков. "А и тя едва ли е възможна с такова фрагментирано парламентарно мнозинство. Няма импулс от страна на политическото ръководство, не знам доколко и професионалното подсказва някакви идеи за реформи", допълни той.

Вучков цитира свои данни, според които в МВР има 4833 служители с ТЕЛК решения за нетрудоспособност, включително и от първа категория труд - полицаи и пожарникари. "Това е 10% от целия личен състав на вътрешното министерство. Трябва да се прогласи абсолютно несъвместимост между заемането на позиция пожарникар и полицай и ТЕЛК решение за нетрудоспособност. Има немалко полицаи, които взимат полицейска заплата, имат и пенсия, и в същото време имат и ТЕЛК", каза той.

Наистина изглежда като надцакване между важните хора в държавата разправията между правителството и президента Румен Радев за назначенията в службите. Очевидно зад това стои голям интерес, заяви Вучков и допълни, че особено главният секретар на МВР и директорите на областните дирекции са много важни не само при противодействието на престъпността, но и в предизборен период.

Той потвърди информациите, че в ДАНС тече голямо прекрояване - не само на ръководен състав, но и на редови служители. Някои са пенсионирани, други доброволно са напуснали. Вучков припомни, че ДАНС работи и по корупцията по високите етажи на властта и законопроектът на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски предвижда със закриването на антикорупционната комисия нейните функции да бъдат прехвърлени към ДАНС. "Корупцията по високите етажи на властта е много мощен инструмент като противодействие срещу политически опонент, срещу икономически опонент... Затова никога не е било безразлично кой да бъде главен секретар на вътрешното министерство и кой да е председател на Държавна агенция "Национална сигурност".

Според Вучков още в първи курс в юридическите факултети се учи, че не бива да се законодателства само заради един човек. Затова е и груба управленска и законодателна грешка отстраняването на президента от процедурите за назначаване на шефове на служби. "В момента това се прави - да ударим президента преди всичко заради неговите приказки, заради неговите изявления пред медиите и за да може да устроим конкретен човек на началнически пост", посочи той.

Ако премиерът предлага, а парламентът избира шефовете на служби, те ще бъдат изключително политизирани, смята бившият вътрешен министър.

"Ако парламентът и Министерският съвет са толкова загрижени по темата национална сигурност, защо не изпълняват сериозните си правомощия?", пита се Вучков. Той обясни, че последният внесен доклад, но не обсъден в парламент за сфера на националната сигурност, е от 2022 година. Няма внесен от правителството доклад за 2023-а, няма внесен доклад за 2024-а, а вече приближава краят на 2025-а. "Много важно е това да бъде обсъдено в рамките на парламента, публично, пред всички нас, за да можем да разберем какво е състоянието на националната сигурност, какво трябва да се подобри, какви цели се поставят пред специалните служби и как осъществяват и реализират поставените цели", посочи Вучков. По думите му това поведение е безотговорно.

Освен това действащата в момента стратегия за националната сигурност на страната е приета през 2018 г. и изтича в края на тази година. Министерският съвет е този, който трябва да разработи нова стратегия, която да започне да действа от началото на 2026 г.

"Една стратегия поставя големите стратегически цели, които трябва да следват службите за сигурност. Писането отнема година-две. Всичко се промени, откакто е писана изтичащата сега стратегия. Нямаше пълномащабна война на границите на Европа. Не бяхме в Шенген, нямаше го еврото като разплащателна единица. Отношенията със Съединените щати, Китай са структурирани по съвсем друг начин. Самата Европа вече говори не просто за превъоръжаване, за съвсем ново въоръжаване", изреди Вучков.

Има поне 4 държавни структури, които предоставят държавна охрана, финансирана от данъците ни - НСО, жандармерия, Главна дирекция "Охрана" към МП, бюро за защита. "Това категорично не бива да се допуска", смята той. Според него трябва да се ограничат и висшите държавни постове, за които се полага охрана. На пръстите на ръката се броят постовете, които имат нужда от скъпо платена военизирана държавна охрана, каквато предоставя НСО.

Според Вучков реакцията на ДПС - НН да се отнеме ползването на НСО от президентската администрация е лицемерие, защото е капка в морето. "Аз също смятам, че президентската администрация няма нужда да ползва транспортно обслужване от сержанти от армията. Такова няма нужда и от депутати", посочи той.

На въпрос дали е оправдано един депутат, какъвто е Пеевски, да бъде пазен по този начин, бившият министър отговори: Категорично не. Доколкото знам, там става дума за охрана не само от НСО, но и от други структури на държавата.

"Аз преди две седмици в Благоевград наблюдавах нещо чудовищно. Седем-осем автомобила, няма да кажа за кого става дума, но това го виждаме по улиците, по магистралите", отбеляза той. (По това време в Благоевград на събитие, свързано с въвеждането на еврото е бил премиерът Росен Желязков, показа проверка на "Сега".)

