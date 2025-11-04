Проектобюджетът е абсолютна гавра с данъкоплатеца

Начинът, по който бе представен проектобюджет 2026, е неуважение към всички българи, които плащат заплатите на властимащите. В този бюджет няма нищо, което да видим. Не виждаме какво правим с администрацията, със сектор "Сигурност". Върху свръхоптимистични прогнози слагаме още по-свръхоптимистични и нереални.

“Свикнахме на бюджети през март, през август, но сега има редовно правителство и промени в последния момент са абсолютно безобразие. Не бе направен дори опит за разговор какво можем да си позволим, какво правим с адиминистрацията, с отделните сектори. За пръв път от 20 години се вдига ставка на данък и това се анонсира от вчера за днес. Няма нито една средносрочно заявена стратегия. Май само с изключение на образованието. Може ли човек с ума си да инвестира в такава среда?!”

Това коментира в студиото на предаването “(О)позиция” специалистът по публични финанси, бивш член на УС на БНБ и бивш зам.-министър на финансите Людмила Елкова.

“От това, което е заложено като приходи, нищо не е изпълнимо. И то вече се вижда от септемврийския отчет. В проекта всичко се върти около сакралното число 3% дефицит - и приходите, и разходите се въртят, така че това число да излезе. Преди да видим остойностени тези политики, трябва да ги чуем,” коментира Елкова. Наред с липсата на политики според нея в рамките на подготовката на проектобюджета 2026 не е направен и никакъв опит за разговор какво може да си позволи държавата, какво да прави с администрацията, със секторите с непропорционално увеличение на заплатите. Този бюджет предизвиква ужасно много въпроси без отговор.

“В разходната част няма никакъв опит нещо да бъде съкратено, замразено, камо ли реформирано. Аз не съм очаквала, че при възнагражденията на отделни сектори ще има връщане назад, но очаквах да бъдат замразени. Това не се случва”, коментира Елкова. На фона на този отказ от оптимизиране в приходната част се вдигат осигуровки и данъкът върху дивидентите.

“Увеличението на ставката на данъка върху дивидентите, което се предлага, е първата ставка на пряк данък, която от 20 години насам се повишава. Тя се повишава с някакъв анонс в някакво интервю от вчера за днес и се оказва, че това всъщност е вярно. Ако си инвеститор и и гледаш тази процедура, ако иска някой да дойде да инвестира и попита какво се очаква, няма да има кой да му каже, защото яснотата я няма”, попита Елкова.

"Абсолютно ненормално е до публикуването на проектобюджета и данните за изпълнението на бюджет 2025 към септември последна новина на сайта на МФ да е от 21 октомври, за участие на заместник-министъра в заседание на ОИСР. Промените в данъчните закони на практика не са публикувани", изтъкна Елкова. Според нея от данните за изпълнението на бюджета за септември е ясно, че планираните постъпления няма да се изпълнят към края на годината. Върху тези оптимистични постъпления, които ще останат неизпълнени, проектобюджет 2026 добавя още оптимистични обещания, които няма да се изпълнят. "Има реален риск 2025 г. да приключи с дефицит, по-висок от 3%, защото третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, което се чака в последния момент, не е сигурно", изтъкна още Елкова. Още във видеото :

- Защо заложените приходи в проектобюджет 2026 са нереалистични;

- С колко още ще скочат заплатите в сектор сигурност и отбрана;

- Колко много въпроси останаха без отговор от края на 2024 година заради тишината покрай членството в еврозоната

- Възможно ли е да се стигне до предсрочни избори заради криза в публичните финанси през 2026 г.