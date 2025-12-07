Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Надзорните съвети одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО

Днес, 18:31
Явор Пенчев, зам.-министър на здравеопазването
Явор Пенчев, зам.-министър на здравеопазването

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на закон за бюджет на НЗОК за 2026 г., съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на здравеопазването след заседание на съвета.

Той обясни, че в новия формат има две промени - парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм. Освен това не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев.

В двумесечен срок ресорния министър трябва да изработи програма за подкрепа на лекарите специализанти - за тях в бюджета са предвидени 30 милиона евро. Заплатите на медицинските сестри и специалисти ще се увеличат с 10 на сто. 
Председателят на Надзорния съвет подчерта, че проектът на бюджет е плод на консенсус между работодатели, синдикати, държавата и участниците в здравната система.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) пък утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Явор Пенчев, НЗОК, НОИ, бюджет 2026

Още новини по темата

Тихомълком властта оряза вдигането на хазартния данък
06 Дек. 2025

Увеличението на осигуровки само се отлага за 2027 г.
06 Дек. 2025

БАН настоя за по-високо финансиране за 2026 г.

05 Дек. 2025

Кабинетът внася в понеделник нов бюджет под натиска на протестите
05 Дек. 2025

С новия стар бюджет Борисов опитва да матира опозицията
04 Дек. 2025

Предизвикалият протести бюджет е вече история
03 Дек. 2025

Борисов заплаши с хаос, ако падне кабинетът
03 Дек. 2025

Бюджет 2026 ще е без увеличение на осигуровки
02 Дек. 2025

Кабинетът "Желязков" няма намерение да подава оставка

02 Дек. 2025

Асен Василев: Не искаме да сваляме властта, а съвсем нов бюджет
30 Ноем. 2025

Премиерът допусна да започнем 2026 г. със стария бюджет

30 Ноем. 2025

Според ГЕРБ няма нужда да се оттегля бюджетът
29 Ноем. 2025

Пенсиите и коледните добавки ще бъдат плащани след 5 декември
28 Ноем. 2025

Борисов обяви, че отпадат данък дивидент и високата осигурителна вноска
28 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ