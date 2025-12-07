Надзорните съвети одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на закон за бюджет на НЗОК за 2026 г., съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на здравеопазването след заседание на съвета.

Той обясни, че в новия формат има две промени - парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм. Освен това не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев.

В двумесечен срок ресорния министър трябва да изработи програма за подкрепа на лекарите специализанти - за тях в бюджета са предвидени 30 милиона евро. Заплатите на медицинските сестри и специалисти ще се увеличат с 10 на сто.

Председателят на Надзорния съвет подчерта, че проектът на бюджет е плод на консенсус между работодатели, синдикати, държавата и участниците в здравната система.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) пък утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната.