Запрянов: Иран веднага ни пита за US самолетите на летището в София

Още при пристигането на американските самолети цистерни на летището в София, Иран са питали българското министерство на отбраната каква е мисията им и поради каква причина те се дислоцирани там. Това се разбра от участие на военния министър Атанас Запрянов в бТВ. МО са дали отговор на иранското посолство и след това не е имало повече никакъв нов контакт и въпроси.

Военният министър отново повтори, че самолетите не са ползвани в нито един момент в операцията в Иран, включително и в последните дни.

Първи за въпросните самолети написа във Фейсбук дипломатът и бивш зам.министър Милен Керемедчиев. "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро," написа той.

Преди дни имаше изслушване на министри в парламента по темата. Тогава външният министър Надежда Нейнски и военният министър Атанас Запрянов обясниха, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София. Поводът е провеждането на обучение във връзка с мерките за засилена бдителност на НАТО, чрез които се укрепва източният фланг на алианса. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май т.г.

„Съгласно закона аз мога да разрешавам до 15 самолета и до 1000 души личен състав с невоенна мисия“, поясни в неделя военният министър.

„Изпълняваме различни задачи. Съгласно плановете за колективна отбрана България трябва да бъде в състояние да осигурява летища и друга инфраструктура за разполагането на съюзническите войски. Това са част от тези тренировки, които извършваме“, обясни още Атанас Запрянов.

България е получила запитване от страна на Иран още от началото на операцията за целта на пребиваване на американските самолети на летище „Васил Левски“. „Оттам насетне няма никакви притеснения“, допълни военният министър.

„Ние смятаме, че България по никакъв начин не е цел на иранското ръководство“, заяви Запрянов.

По думите му страната ни разчита на колективната отбрана.

„Противоракетната отбрана се изгражда на основата на способностите на НАТО. Тя е ефективна и е готова да неутрализира всякаква цел. Това вече се потвърди и на практика. България исторически не е имала възможности за борба с балистични ракети. В областта на противоракетната отбрана ние можем да разчитаме изцяло на НАТО“, поясни Запрянов.

„България не е част от тази операция и самият факт, че не сме уведомявани за плана, началото и етапите на операцията показва, че няма как да сме част. Ако те ще ни уведомяват, това става с надлежния ред и съответната нота. Ако ще трябва да докарат други самолети, които са част от операцията – да, тогава няма как тези самолети да стоят в България“, посочи още Атанас Запрянов.

На въпрос има ли намерение българската държава да премести самолетите от гражданското ни летище той заяви, че в момента се водят разговори със САЩ, но те са в начален етап. Когато има решение, то ще бъде обявено, увери военният министър.