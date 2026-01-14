Подарени от Нидерландия и Белгия 7 кораба ще се ремонтират с 42 млн.евро

МО Подарените кораби са минни ловци и са от вида на кораба "Цибър", който вече е част от българските ВМС

7 бойни кораби, които България получава като подарък от Нидерландия и Белгия, ще се ремонтират с 42 млн.евро. Това стана ясно след редовното заседание на Министерски съвет в сряда.

Новината бе съобщена от министъра на отбраната Атанас Запрянов. По думите му по този начин България започва нов етап в модернизацията на Военноморските си сили, след като страната ни ще придобие седем минни ловци от клас „Tripartite”“, предоставени безвъзмездно от Белгия и Нидерландия.

„Четири от тези кораби ще бъдат доставени от Белгия. Има такова решение на белгийското правителство. С днешното решение на нашето правителство пристъпваме към договаряне и три ще бъдат предоставени от Нидерландия. Също има решение на нидерландското правителство. Цената на тези кораби е политическа по същество. Те се предоставят на България безплатно.“

Корабите няма да струват нищо на българската държава, но ще бъдат необходими средства за тяхното възстановяване и модернизация.

„Общата сума обаче за ремонт и възстановяване пълните способности на корабите в следващите четири години е 42 млн.евро. Първият кораб тази година ще бъде след като завършат процедурите по договаряне изпратен и ще пристигне в България. Искам да кажа че и сега българските въоръжени сили, по-точно Военноморските сили, разполагат с три такива кораба, също доставени от предните години от Белгия и Нидерландия, тоест ние вече имаме опит в експлоатацията на тези кораби и противоминната дейност, включително в противоминната операция, която провеждаме с Румъния и Турция, се извършва с такива кораби.“

С този проект се осигурява плавен преход към по-модерни платформи с удължен ресурс и пълна съвместимост със стандартите на НАТО, подчерта военният министър. По думите му това е петият проект за модернизация на Българската армия, който реално стартира. Очаква се след одобрение от Европейската комисия по механизма „SAFE“ и националния план за въоръжените сили да започне и реалното финансиране на проекта.

Тактико - технически данни на минен ловец тип "Tripartite"

Водоизместване:

стандартно - 562 т.

пълно - 595 т.

Размери:

дължина - 51,5 м / максимална/

широчина - 8,9 м

газене - 2,9 м

Енергетична установка:

1 дизел Stork Wartsila A-RUB 215X-12; 1 860 к. с.

2 газови турбини; 250 к. с.

2 активни руля ACEC

Скорост : 15 възела

Далечина на плаване : 3 000 морски мили / 12 възела

Количество на горивото : 63 т

Екипаж : 47 човека

Въоръжение:

артилерийско – артилерийско - 1х20/20 мм оръдие DCN

противоминно – 1 контактен трал OD3, 2 PAP 104B (Mk III), група от 6 леководолази-миньори

друго – 2 моторни лодки „Zodiac” SKB-5, 1 хидравличен кран