Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Подарени от Нидерландия и Белгия 7 кораба ще се ремонтират с 42 млн.евро

Минните ловци са от клас „Tripartite”

Днес, 18:21
Подарените кораби са минни ловци и са от вида на кораба "Цибър", който вече е част от българските ВМС
МО
Подарените кораби са минни ловци и са от вида на кораба "Цибър", който вече е част от българските ВМС

7 бойни кораби, които България получава като подарък от Нидерландия и Белгия, ще се ремонтират с 42 млн.евро. Това стана ясно след редовното заседание на Министерски съвет в сряда. 

Новината бе съобщена от министъра на отбраната Атанас Запрянов. По думите му по този начин България започва нов етап в модернизацията на Военноморските си сили, след като страната ни ще придобие седем минни ловци от клас „Tripartite”“, предоставени безвъзмездно от Белгия и Нидерландия. 

„Четири от тези кораби ще бъдат доставени от Белгия. Има такова решение на белгийското правителство. С днешното решение на нашето правителство пристъпваме към договаряне и три ще бъдат предоставени от Нидерландия. Също има решение на нидерландското правителство. Цената на тези кораби е политическа по същество. Те се предоставят на България безплатно.“

Корабите няма да струват нищо на българската държава, но ще бъдат необходими средства за тяхното възстановяване и модернизация.

„Общата сума обаче за ремонт и възстановяване пълните способности на корабите в следващите четири години е 42 млн.евро. Първият кораб тази година ще бъде след като завършат процедурите по договаряне изпратен и ще пристигне в България. Искам да кажа че и сега българските въоръжени сили, по-точно Военноморските сили, разполагат с три такива кораба, също доставени от предните години от Белгия и Нидерландия, тоест ние вече имаме опит в експлоатацията на тези кораби и противоминната дейност, включително в противоминната операция, която провеждаме с Румъния и Турция, се извършва с такива кораби.“

С този проект се осигурява плавен преход към по-модерни платформи с удължен ресурс и пълна съвместимост със стандартите на НАТО, подчерта военният министър. По думите му това е петият проект за модернизация на Българската армия, който реално стартира. Очаква се след одобрение от Европейската комисия по механизма „SAFE“ и националния план за въоръжените сили да започне и реалното финансиране на проекта.

Тактико - технически данни на минен ловец тип "Tripartite" 

Водоизместване: 
стандартно - 562 т.
пълно - 595 т.
Размери: 
дължина - 51,5 м / максимална/ 
широчина - 8,9 м 
газене - 2,9 м 
Енергетична установка: 
1 дизел Stork Wartsila A-RUB 215X-12; 1 860 к. с. 
2 газови турбини; 250 к. с. 
2 активни руля ACEC
Скорост : 15 възела
Далечина на плаване : 3 000 морски мили / 12 възела 
Количество на горивото : 63 т 
Екипаж : 47 човека 
Въоръжение: 
артилерийско – артилерийско - 1х20/20 мм оръдие DCN 
противоминно – 1 контактен трал OD3, 2 PAP 104B (Mk III), група от 6 леководолази-миньори
друго – 2 моторни лодки „Zodiac” SKB-5, 1 хидравличен кран

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Атанас Запрянов, минни ловци, военни кораби

Още новини по темата

Шефът на МО: Модернизацията и назначението на войници спират
06 Яну. 2026

Българските ВВС вече имат шест изтребителя F-16
18 Окт. 2025

Военният министър: На един от българските F-16 e открит теч на гориво
29 Септ. 2025

Запрянов: България е готова да сваля руски дронове с МиГ29
14 Септ. 2025

Армията иска да купи 3 самолета "Спартан" срещу пожари за над 400 млн. лева
31 Юли 2025

Запрянов изненадващо обяви много голям наплив за армията
29 Юни 2025

Купуваме заедно с Франция нови 3D радари
16 Юни 2025

Министър Запрянов: Стана международен скандал за проблема с F-16
01 Юни 2025

Липсват над 1/5 от армията и 80 на сто от доброволния резерв
29 Май 2025

Запрянов пришпори военните коридори през България
26 Май 2025

Военният министър: Атакуват ни и правителствени актьори
07 Май 2025

България ще получи първите 33 машини "Страйкър" още тази година
14 Апр. 2025

Първият български F-16 идва на собствен ход от САЩ
28 Март 2025

Военният министър: Обмисля се задължителна военна подготовка

23 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?