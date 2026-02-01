България няма защита при масирана атака на дронове, призна Запрянов

България на практика няма никаква защита при масирана атака с дронове. Това стана ясно от интервю на министъра на отбраната в оставка Атанас Запрянов в предаването "Защо, г-н министър" по Би Ти Ви. На директен въпрос дали страната има защита, той отговори, че няма зонална защита и има единствено обектова защита. Той очевидно имаше предвид, че например, ако бъде атакувана АЕЦ "Козлодуй", тя ще бъде защитена. Но ако има масирана атака от дронове през границата, ПВО не може да реагира.

Запрянов даде да се разбере, че за защита се разчита на практика единствено на бъдещия европейски щит.

"Крим е украински ... Крим и окупираните области са в обект на преговори ... Крим е окупиран нелегално и в нарушение на международното право", отговори Запрянов на въпрос чий е Крим. Въпросът бе придружен и с коментар, че бившият президент Румен Радев поддържа тезата, че Крим е украински, но фактически е руски. Той каза последно това в петък вечерта в "Панорама".

Запрянов обяви, че е много трудно да се каже дали през настоящата година ще свърши войната в Украйна, въпреки че преговорите за мир продължават. "България е ангажирана с оказването на военна помощ на Украйна, но дали ще приключи войната, е трудно да се каже", добави военният министър в оставка.

"Гренландия е датска, автономна, а Крим е украински. Крим и окупираните от Русия области са предмет на преговори, така че в хода на преговорите и постигането на мирно решение на този конфликт ще се дефинира по волята на украинците и руснаците принадлежността на тези райони. Те са Крим, Донбас, Донецк – в момента окупирани незаконно от Русия“, каза той.

И обясни разликата между това американския президент Доналд Тръмп да каже, че Гренландия е негова, и Владимир Путин да каже същото за Крим:

„Коренно различно е. Крим е окупиран нелегално, в нарушение на международното право, докато Гренландия и сега си е автономна и свободна и заедно с Дания води преговори с американското правителство“.

И все пак уточни, че амбициите на американския държавен глава да си присвои острова създава криза в НАТО:

„В случая имаме територия на Алианса, САЩ са силно притеснени от сигурността на Гренландия, от друга страна Алиансът пък прави всичко възможно да повиши тази сигурност, затова ние приветстваме започнатите преговори между Дания, Гренландия и САЩ. Евроатлантическият договор е категоричен – ако се придържаме към него, трябва да спазваме международните принципи и норми, а Член 5 гарантира териториите на страните членки като неприкосновени от атаки“.

Той заяви, че правителството в оставка не е допуснало грешка с участието в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

„Не знам защо Съветът за мир беше откъснат от дебата за Резолюция 2803 от 17 ноември на Съвета за сигурност на ООН. Тази резолюция утвърди 20-точковия план на Тръмп като вече план на ООН, дефинира създаването на такъв борд като политически орган да ръководи установяването на мир в Газа и седма точка от тази резолюция е създаването на международни сили за стабилизирането на Газа“, каза Запрянов.

„В момента върви планиране за създаването на тези сили и много страни вече заявяват военен принос. Тези сили трябва да заминат при израелските сили в Газа, да разоръжат терористичните организации“, добави той.

"България се присъединява и се очаква ратификация по въпроса. Ако имаме военен принос, то се очаква да има друга ратификация на Народното събрание", коментира Запрянов в отговор на въпроса дали България ще изпрати военни на фронта в Ивицата Газа. Военният министър обясни, че дори да бъде ратифициран договорът, то няма да има автоматично изпращане на военни, а ще трябва отделно, ново решение на НС, защото става дума за действие извън зоната на действие на ООН.

Запрянов допълни още, че за него не е актуален въпросът дали ще бъде и служебен министър. Военният министър в оставка поздрави президента Илияна Йотова и като върховен главнокомандващ на Българската армия. "Винаги, когато тя пожелае, аз съм на разположение да я запозная със сферата на отбраната", каза още Запрянов.