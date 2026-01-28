Метрото ще се удължава към Околовръстното и Студентски град

Най-близките планове на столичния Метрополитен са за удължаване на две трасета - на линия 1 (от Люлин към Околовръстния път) и на линия 2 (от станция "Витоша" към Студентски град).

Това обяви пред радио София директорът на "Метрополитен" ЕАД Николай Найденов. Той говори по случай 28-годишнината от пускането в експлоатация на първия участък на столичното метро. То тръгна на 28 януари 1998 г. по линия с дължина 6.4 км и с 5 метростанции. Днес подземният транспорт обслужва всеки ден 470 000 души, има 52 км трасе и 47 станции.

Ще увеличим метротрасето с 3 км и с нови три станции под бул. "Владимир Вазов". До края на юли се надявам да ги пуснем в експлоатация, те са на финална фаза - заяви Найденов. - Тази година, на два етапа ще влязат [в експлоатация] и допълнителни влакове. Общо за годината ще бъдат 12 нови метровлака от две различни фирми. Ще имаме допълнителни влакове за линия 3, тази, която сега ще бъде удължена под бул. "Владимир Вазов".

Що се отнася до най-близките планове шефът на Метрополитена обяви:

"Очакваме при благоприятно развитие и приключване на процедурата, да успеем да започнем до края на 2026 г. или най-късно началото на 2027 г. разширението на линия 1 от станция "Люлин" до Околовръстното шосе. Това са приблизително 2 км и 2 нови метростанции. Към момента приключват последните процедури във връзка с обяваване на ПУП за разширяване и в посока Студентски град. Става дума за линия 2, като трасето ще се удължи с 5 км и ще има 5 нови станции. Там пътникопотокът е много сериозен и мисля, че това стратегическо решение ще оправдае транспортната схема на столицата. Живот и здраве, да има и финансирането, ще може да се започне 2027-2028-а, а като реализация може да стигне до около 2033 г.".