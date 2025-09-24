Жителите на блок в "Хаджи Димитър" са принудени да се евакуират

Заповед за незабавна евакуация са получили десетки семейства от столичния квартал „Хаджи Димитър", които обитават жилища в блокове над строежа на метрото, предаде Нова тв.

В няколко от сградите, като например в бл. 2, вече са се появили видими пукнатини, а живеещите са подложени на силен стрес и несигурност. На 5 ноември, ако хората не напуснат доброволно домовете си дотогава, ще бъдат изкарвани принудително.

До момента общината не е осигурила подслон за всички засегнати. Само на някои семейства е била отпусната финансова помощ, с която да наемат временно жилище, но мнозина остават без яснота къде ще бъдат преместени и за колко време. Част от хората настояват за по-конкретни ангажименти от страна на институциите и категорични гаранции за безопасността им.

Сигналите за напукване на сградата са започнали да постъпват още в края на 2023-а година. През февруари, 2024-а година е представена експертиза, която е потвърдила проблемите. След допълнителни сигнали за нови пукнатини е извършено и конструктивно обследване на сградата от УАСГ. "В сградата са констатирани пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталациите вследствие възникналите деформации", са установили специалистите на университета. Заради констатираната реална опасност за живущите в сградата са изпратени 3 броя писма до кмета на районната администрация, от 5 декември 2024 г., 7 април 2025 г. и 3 септември 2025 г., за извършване на незабавна евакуация на живущите с оглед тяхната безопасност, казват от общината.

Според някои от засегнатите причината за напукването на сградите е строежа на метрото. От "Метрополитен" ЕАД обаче са категорични, че няма връзка между дефектите в конструкцията и метрото. От фирмата съобщиха в позиция, че през януари 2024 г. във връзка с аварийната ситуация с бл. 2 е възложена и изпълнена геотехническа експертиза. "Предвид извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и голямото отстояние от изграждащия се тогава тунел на метрото – 95 м., заключението е:

-При строително-монтажните работи по време на изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство.

-Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимото, като са минимални и получавани при всяко подземно строителство както в България, така и в чужбина", се казва в позицият на фирмата.

Живущите са недоволни от предоставената помощ за квартира

"Най-важната е безопасността - след проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. С мой доклад и заедно с кмета Терзиев от СОС е отпусната парична помощ за хората тук", заяви кметът на "Подуяне" Кристиян Христов. Той обеща, че след дълги ремонти хората ще могат да се върнат отново в домовете си.

Живущите обаче изразиха своите притеснения. "В продължение на 2 години живеем в абсолютен риск не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булеварда срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши", разказа жител на блока. Неин съсед пък заяви, че са им отпуснати около 580 лв. на месец, но това е напълно недостатъчно, за да успее да си наеме ново жилище. Предоставянето на финансова помощ е одобрено от СОС по инициатива на кмета Васил Терзиев. В доклада си кметът е обяснил, че е извършен анализ на наличния общински фонд и няма възможност хората да се настанят в общински жилища поради липсата на такива. Питане е подадено и до областния управител, като от обясненията на Терзиев излиза, че то е останало без отговор. Така кметът е предложил на СОС да отпусне финансова помощ за осигуряване на средства за плащане на наем. На базата на експертна оценка и анализ на пазара СОС е одобрил месечна помощ за наем от 384 лв. без ДДС на едностайно жилище, 526 лв. без ДДС за двустайно и 618 лв. без ДДС за тристайно. От доклада става ясно, че са били необходими средства за 15 семейства за настаняване за срок до 1 година.

Сградата тепърва ще се възстановява

Към момента не е ясно кожа ще има трайно решение на проблема. Тепърва ще се прави избор на изпълнител за проектиране. Още при първата експертиза е установено, че укрепването ще е много скъпо и тогава е препоръчано сградата да се премахне. Като по-лека мярка специалистите са посъветвали да се извърши инжектиране на земната основа с достатъчно налягане на инжекционен разтвор, като за целта се изготви и реализира проект за усилване на основата. В крайна сметка е решено Столична община да възложи и финансира изготвянето на проектна документация за възстановяване на процесната сграда. "Във връзка с поетия ангажимент бяха изпратени покани за предоставяне на оферти за горепосочените дейности. В Направлението постъпиха 4 (четири) броя оферти. Готовност да изготвят инвестиционни проекти са изразили както частни проектанти, така и държавни структури. Към настоящия момент постъпилите оферти се разглеждат и след избор на изпълнител дейностите по проектиране ще бъдат възложени на същия. Сключването на договор ще бъде съобразено изцяло със Закона за обществените поръчки", обясняват от общината. Не е ясно във времето как ще се случи всичко това.