Сграда до изкоп за метрото в "Слатина" се напука

Преди седмица в същия район беше подаден сигнал за подобен проблем в училище

Днес, 12:07
Хората от жилищен блок са забелязали пукнатини по фасадата, а стълбището се е отлепило.
Хората от жилищен блок са забелязали пукнатини по фасадата, а стълбището се е отлепило.

Нов сигнал показва пукнатини в сграда, която се намира в обсега на строителството на метрото в квартал "Слатина" в София. Хората от жилищен блок са забелязали пукнатини по фасадата, а стълбището се е отлепило, предава БНТ.

 От столичния "Метрополитен" уверяват, че няма място за притеснение. Преди седмица в района имаше сигнал за пукнатини и по 93-то училище, което се намира до изкоп за метрото на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Коперник". Скоро там ще започне да работи т. нар. "къртица" и жителите се притесняват, че вибрациите ще станат още по-силни.

Николай Нарижин - геодезист по образование, забелязал новообразувани пукнатини покрай блока, в който живее. Там в момента се строи разширението на третата линия на метрото, която през "Слатина" ще стига до "София тех парк". В момента изкопа е точно пред неговия блок.

Нарижин използва интериорен нивелир и открива притеснителна тенденция - сградите покрай изкопа да са наклонени към него, макар и съвсем малко. От блок 21 изпращат и сигнал до ДНСК. Оттам им отговарят, че не са установени отклонения по одобрените проекти. Хората все пак настояват изкопа да бъде укрепен по-добре.

От "Метрополитен" отговориха, че конструкцията на метростанцията е изпълнена по т. нар. Милански метод, като стабилността е осигурена с шлицовите стени. И още, че преди стартиране на строителството са поставени репери и геодезически марки на всички сгради в зоната на влияние включително на бл. 21.

За септември отклонението е от 2 мм за целия строителен период. Това отклонение е минимално и попада в рамките на допустимата инструментална грешка. И докато институциите уверяват, че проблем няма, жителите в района всеки ден следят с недоверие строежа под прозорците им.

